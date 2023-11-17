Главой ракетных войск и артиллерии ВС РФ стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко

Фото: Минобороны РФ
Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Об этом стало известно из публикации газеты «Красная Звезда» — официального органа Министерства обороны РФ.
Издание опубликовало интервью с Героем России Клименко, в котором он был представлен как начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России. Генерал поздравил ветеранов и подчинённых с профессиональным праздником — Днём ракетных войск и артиллерии, который будет отмечаться 19 ноября.
С 2011 года во главе российских ракетных войск и артиллерии стоял генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. По словам источника ТАСС, Дмитрий Клименко сменил его на этом посту ещё в октябре. До этого момента 54-летний генерал, уроженец Черниговской области Украины, возглавлял кафедру ракетных войск и артиллерии Военной академии Генштаба РФ.
Звание Героя России Клименко получил за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе».
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С 2011 года во главе российских ракетных войск и артиллерии стоял генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. По словам источника ТАСС, Дмитрий Клименко сменил его на этом посту ещё в октябре. До этого момента 54-летний генерал, уроженец Черниговской области Украины, возглавлял кафедру ракетных войск и артиллерии Военной академии Генштаба РФ.
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