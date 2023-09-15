Главой Росавиации назначили Дмитрия Ядрова

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Напомним, ранее сообщалось, что Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста. По мнению одного из источников Telegram-канала BRIEF, к возглавлявшему Росавиацию последние 14 лет Нерадько «было множество претензий, как в части работы службы, так и коррупции. Сам глава агентства проходил свидетелем по ряду уголовных дел».
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