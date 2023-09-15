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Главой Росавиации назначили Дмитрия Ядрова

15 сентября 2023, 11:33
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Росавиации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Дмитрий Ядров перешел работать в Росавиацию в 2019 году. В должности заместителя руководителя курировал работу подразделений в сфере организации использования воздушного движения, а также координировал выполнение отраслевых федеральных проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста. По мнению одного из источников Telegram-канала BRIEF, к возглавлявшему Росавиацию последние 14 лет Нерадько «было множество претензий, как в части работы службы, так и коррупции. Сам глава агентства проходил свидетелем по ряду уголовных дел».

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#россия
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Певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован
15 сентября 2023, 11:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что Николаев находится в палате интенсивной терапии из-за сердечных болей. Медики оценивают его состояние как тяжелое. 

Напомним, в начале года 63-летний музыкант попал в больницу с инфарктом. Николаеву была проведена операция ​на сердце: коронография и установка стентов.

Ранее сообщалось о том, что Николай Агутин был госпитализирован с эмболией и тромбозом вены. Болезни обнаружились после того, как он неудачно подвернул ногу в бассейне. 

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#подмосковье
#рэп
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#николаев
#музыкант
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Открыт прием заявок на ежегодный творческий конкурс «Заглянем в историю вместе»
15 сентября 2023, 11:51

Фото: iStock/boggy22

С 1 сентября по 1 декабря 2023 года открыт прием творческих работ на ежегодный XVI Всероссийский детский творческий конкурс «Заглянем в историю вместе», который посвящен грядущему празднованию 1000-летия Суздаля.
Сообщается, что победители конкурса будут награждены дипломами и подарочными сертификатами на посещение музеев Суздальского Кремля и гончарной школы «Дымов керамика» в Суздале. По итогам конкурса традиционно будет создан мультипликационный фильм о Суздале.

Отмечается, что за основу художественных образов героев мультфильма будут взяты конкурсные работы участников. Каждый конкурсант получит возможность стать соавтором мультфильма, презентации которого пройдут во всех образовательных, культурных и социальных детских учреждениях России.

Прием творческих работ ведется на сайте ЗАГЛЯНЕМВИСТОРИЮВМЕСТЕ.РФ с 1 сентября по 1 декабря 2023 года. 

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Жители Серпухова выразили слова благодарности Главе муниципалитета
15 сентября 2023, 10:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В микрорайоне Владычная Слобода проведено масштабное благоустройство территории, которое вызывает большую признательность среди местных жителей.
Комитет ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и Совет ветеранов Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого по просьбе жителей муниципалитета Выразил слова благодарности Главе городского округа Сергею Никитенко и Администрации городского округа Серпухов за проведённое благоустройство территории.
«Таких масштабных работ мы не видели много лет», — отметил Первый заместитель председателя комитета ветеранов ВС РФ Игорь Алаторцев.

Специалисты положили новый асфальт на улице Октябрьской и внутри дворов, оборудовали новый тротуар и новые детские площадки, также, в рамках благоустройства очистили бор и оборудовали там зону отдыха. Установили малые архитектурные формы и привели в порядок спортивную площадку. 

Работы по благоустройству провели при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. 

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Россиянин Кабанов получил 12,5 лет колонии за госизмену
15 сентября 2023, 10:25

Фото: iStock/Zolnierek

Россиянин Сергей Кабанов приговорен Тверским областным судом к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение государственной измены. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина Российской Федерации Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Из материалов дела стало ясно, что россиянин передавал изделия, применяемые в ракетной технике ВС России, для американской фирмы Victory Procurement Services, которая находится под управлением Пентагона. Он также лично перевозил технику через Латвию.

В ФСБ отметили, что канал связи, по которому мужчина передавал комплектующие для российских ЗРК и радиолокационного вооружения.

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#поставки
#вооружения
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Губернатор Андрей Воробьёв примет участие в заседании Мособлдумы
15 сентября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заседание Московской областной Думы состоится в пятницу, 15 сентября, в 12:00.
В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представит структуру Правительства Московской области.

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Андрей Воробьёв рассказал об ответственности, которую несёт должность губернатора.

Полномочный представитель президента Щеголев поздравил Воробьёва со вступлением в должность.

Андрей Воробьёв выразил благодарность жителям Подмосковья.
#youtube
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#московская область
#подмосковье
#правительство
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Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
15 сентября 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, подчеркнув их значительный вклад в сохранение культурного многообразия страны. Об этом говорится в послании, которое опубликовано на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что российские евреи также способствуют установлению межнационального согласия в обществе и организуют активную просветительскую деятельность. Путин подчеркнул, что праздник Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в иудейском календаре, «дарует верующим радость и надежду и укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания».

Российский лидер пожелал евреям РФ здоровья, душевного тепла и энергии, которая будет направлена на созидательный труд на благо России.

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#рф
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Из екатеринбургской школы массово уволились учителя
15 сентября 2023, 10:03

Фото: istock / Drazen Zigic

В Екатеринбурге школа №22 за лето массово уволились учителя. Образовательное учреждение потеряло около 20 учителей.
Родители, возмущены массовыми увольнениями и намерены идти в прокуратуру. По словам родителей учащихся, в расписании учеников пропали важные предметы. Об этом сообщает KP.RU. 

По словам одной из родительниц, в этом учебном году у ребят нет уроков русского языка, литературы, географии и биологии. Вместе отсутствующих предметов детям ставят в расписание физкультуру и физику. Родители девятиклассников обеспокоены сложившимся, так как их детям в этом году сдавать ОГЭ. 

Причину увольнения пока установить не удалось, некоторые родители предполагает, что педагоги стали уходить после смены директора осенью 2022, так как ухудшились условия работы. 

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#педагоги
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В пятницу утром подмосковные дороги загружены на 4 балла
15 сентября 2023, 09:39

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 15 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 924,2 тысячи автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#автомобиль
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В Мытищах провели встречу для устранения нарушений при ведении предпринимательской деятельности
15 сентября 2023, 09:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова совместно с сотрудниками ведомства и представителем Роспотребнадзора провела рабочую встречу с руководителем автомойки, которая располагается на территории муниципалитета.
Жители муниципалитета, живущие вблизи автомойки, неоднократно жаловались на шум, который связан с профессиональной деятельностью на объекте, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Мытищи. 

Ответственные лица дали рекомендации владельцу автомойки, чтобы он мог оперативно устранить нарушение и прекратить недовольства жителей, а также на встрече обсуждался вопрос соблюдения требований санитарных норм в рамках законодательства.

Ситуация находится на контроле администрации муниципалитета. 

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