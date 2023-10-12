Главред «Вечерних ведомостей» Постников оштрафован за дискредитацию армии

Фото: istockphoto/anyaberkut
Главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников оштрафован на 195 тысяч рублей. Наказание назначено ему за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Предполагалось, что Постников мог передавать Пономареву материалы, используемые для дискредитации Вооруженных сил РФ. У главреда газеты изъяли телефоны, жесткий диск, флеш-карту и два баннера. По итогу журналист избежал уголовного наказания и был оштрафован на 195 тысяч рублей.
Читайте также:
Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за фейки об СВО
Журналистку из Барнаула Пономаренко приговорили к 6 годам колонии
Против экс-депутата Пономарева* возбудили уголовное дело
Александр Бойцов