Главред журнала «Русский табак» Королев предсказал рост цен на табак из-за нового закона

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«Это логичный очередной этап исправления ситуации с вэйпами и электронными сигаретами, потому что они по разным оценкам, 90-95 % нелегальны на российском рынке. Есть проблема в свободном перемещении, а с принятием этого закона, такое перемещение будет затруднено, потому что любой инспектор ГИБДД и полиции сможет проверять и задерживать такой груз. Уже не скажешь, что это для личного потребления. Это правильный шаг, но он как бы технический, это идеологически давно на борьбу взято. Здесь латаются дыры, которые были свободны и не закрыты», - поделился эксперт.Согласно нововведению, перемещать по территории РФ можно не более 200 изделий с нагреваемым табаком, а также не более 200 сигарет. Аналогичная норма распространяется также на электронные сигареты, пишет Интерфакс.
«Людей на улице проверять не будут, закон касается перевозки грузов на дороге, ж/д путях, автомобильным трассам и так далее. Раньше это происходило свободно, даже если находят, ничего нельзя сделать. А тут с принятием закона будут уже законные основания груз задержать и проводить разбирательства. По-моему мнению, инициатива поможет. Тут же проблема не только на границе или таможне, потому что все электронные сигареты производят в Китае, внутри страны такое не производят. Основная проблема в том, что товар распределяется по всей стране и в рознице. С таможней мы сделать ничего не можем, это их обязанность, как исполнительного органа, с розницей работы идут, есть цифровая маркировка и другие способы контроля, сейчас инициированы проверки с 1 сентября во всех точках. А вот перемещение, с таможни до магазина, это было не закрыто, сейчас эта мера принята», - отметил Королев.По словам специалиста, если будут перекрыты каналы доставки, общая цена на никотиновую продукцию в стране может подняться.
«В какой-то мере можно ожидать роста цен, потому что это повлияет на обеспечение легальной части рынка, а вот нелегальная гарантировано дешевле, она давит цену вниз. Если будут перекрыты каналы доставки, конечно, общая цена вэйпов пойдет вверх и для тех, кто покупает легальные или нелегальные товары столкнуться с повышением цен. Как быстро, сложно сказать, потому что тут зависит от мер реализации, сейчас приняла Дума, Совет Федерации, президент подпишет, это несколько недель перед тем, как первую фуру задержат. Дефицита не ожидается, так как товар может быть заменен другими позициями, открытыми системами, которые внутри страны производятся, поэтому люди без никотина останутся», - заключил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
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