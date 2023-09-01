Главред журнала «За рулём» Кадаков объяснил запрет вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Внесённые правительством РФ изменения, касающиеся правильности эксплуатации транспортных средств, не предполагают полного запрета на размещение гаджетов на лобовом стекле автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Уточняется, что штраф будет назначен в том случае, если девайс перекрывает обзор водителю.
Главный редактор автомобильного журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, где же тогда размещать устройство, чтобы не получить штраф.
Также автоэксперт рассказал, что инспекторы ГИБДД будут самостоятельно решать, в правильном ли месте расположен навигатор или видеорегистратор. Однако, по словам Кадакова, всё зависит от роста водителя и инспектора. Так, одному может мешать устройство, а для другого его расположение будет комфортным.
Кроме того, собеседник «Радио 1» прокомментировал заявления МВД о том, что видимых изменений не произошло, поскольку все эти требования действовали и ранее.
В заключение беседы он добавил, что, если требования сотрудника ГИБДД не будут выполнены в течение разрешённого времени, следующий сотрудник, остановивший этого водителя, будет обязан сопроводить его в суд, который уже решит выписать штраф, арестовать водителя на 15 суток или направить его на принудительные работы.
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Главный редактор автомобильного журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, где же тогда размещать устройство, чтобы не получить штраф.
«Такого места (на лобовом стекле – ред.) нет и быть не может, поскольку это не определено конструкцией автомобиля. Гаджеты всегда размещались водителями по своему усмотрению. В постановлении ничего об этом не сказано, поскольку все автомобили и все водители разные», – объяснил автоэксперт.Кадаков отметил, что в такой ситуации можно только предполагать. По его словам, дополнительные девайсы можно разместить, например, в зоне, которая не перекрывает зону работы стеклоочистителя. Или рядом с зеркалом заднего вида, однако это не во всех автомобилях возможно из-за крупных размеров гаджетов.
Также автоэксперт рассказал, что инспекторы ГИБДД будут самостоятельно решать, в правильном ли месте расположен навигатор или видеорегистратор. Однако, по словам Кадакова, всё зависит от роста водителя и инспектора. Так, одному может мешать устройство, а для другого его расположение будет комфортным.
Кроме того, собеседник «Радио 1» прокомментировал заявления МВД о том, что видимых изменений не произошло, поскольку все эти требования действовали и ранее.
«Требования к автомобилям принципиально не изменились. Однако сейчас постановлением правительства это все дополнительно задокументировано, а инспекторам ГИБДД дано право штрафовать водителей согласно этим требованиям. То есть, фактически, сняты какие-то шероховатости, серые зоны в правилах», – сообщил Кадаков.
В заключение беседы он добавил, что, если требования сотрудника ГИБДД не будут выполнены в течение разрешённого времени, следующий сотрудник, остановивший этого водителя, будет обязан сопроводить его в суд, который уже решит выписать штраф, арестовать водителя на 15 суток или направить его на принудительные работы.
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Анастасия Чинкова