Главу московского Росздравнадзора Курынина наградили за спасение стюардессы

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Глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин награжден за спасение стюардессы во время полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«22 августа министр Александр Куренков торжественно вручил главе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по городу Москве и Московской области Роману Курынину медаль МЧС России "За содружество во имя спасения», — заявили в экстренных службах.
Напоминаем, что Курынин во время рейса Сочи — Москва оказал помощь стюардессе. Самолет через 25 минут совершил экстренную посадку в Волгограде. Там женщину ожидала бригада скорой помощи, доставившая ее в городскую больницу.
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Диана Аванесян