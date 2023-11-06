Глобальное потепление усиливает разрушительные порывы ветра

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Из нового исследования Национального центра атмосферных исследований США стало ясно, что глобальное потепление провоцирует усиление разрушительных ветров во время гроз в Северной Америки.
Об этом сказано в статье, которую опубликовали в журнале Climate Change. Исследователи провели анализ данных метеорологических наблюдений и результатов компьютерного моделирования с очень высоким разрешением, чтобы оценить изменения кратковременных и локализованных ветров, часто не фиксирующихся метеостанциями. Выяснилось, что за последние 40 лет площадь земель в Америке, пострадавших от грозовых ветров, выросла в 5 раз.
Грозы вызывают всё больше экстремальных ветровых явлений, когда происходит стремительный переход от полного безветрия к порывам со скоростью более 100 км/ч. Гроза вызывает мощные нисходящие потоки воздуха. Они провоцируют прямолинейные потоки, которые движутся параллельно земле и достигают 91 км/ч.
Изменение климата, возможно, увеличивает разницу температур между прохладным воздухом в нисходящих потоках и теплым окружающим воздухом. Значительная разница температур позволяет холодному воздуху опускаться ещё стремительнее. Всё это повышает вероятность того, что гроза приведёт к разрушительным ветрам.
Читайте также:
В Лесозаводске после ледяного дождя ввели режим ЧС
Между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу
Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО
Грозы вызывают всё больше экстремальных ветровых явлений, когда происходит стремительный переход от полного безветрия к порывам со скоростью более 100 км/ч. Гроза вызывает мощные нисходящие потоки воздуха. Они провоцируют прямолинейные потоки, которые движутся параллельно земле и достигают 91 км/ч.
Читайте также:
В Лесозаводске после ледяного дождя ввели режим ЧС
Между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу
Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО
Мария Фирсова