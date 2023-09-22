Globo: В Бразилии студентов исключили из вуза за мастурбацию на волейболе

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Шестерых студентов университета в бразильском Сан-Паулу исключили из вуза после случая групповой мастурбации на трибуне во время волейбольного матча, сообщает портал Globo.com. Скандал в итоге вынужден был прокомментировать даже президент Бразилии.
Об инциденте стало известно лишь сейчас, хотя произошёл он ещё в апреле. Тогда шестеро учащихся медицинского факультета Университета Санто-Амаро были застигнуты за самоудовлетворением сначала на скамьях для зрителей женского волейбольного матча, а после победы команды их вуза — и на площадке, прямо на глазах болельщиков и игроков.
После того, как в сентябре ролик об этом событии завирусился по интернету, бразильские СМИ обратились за комментариями к руководству вуза. Там ответили, что всех фигурировавших на видео студентов исключили из вуза практически сразу. Тем не менее, разразившийся в результате выхода видео публичный скандал достиг такой силы, что его пришлось комментировать даже президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, который сейчас находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.
«Отвратительный эпизод, недопустимое поведение для молодых людей, которые учатся в университете и собираются стать медиками, чтобы заботиться о людях. <...> Недопустимо, чтобы будущие врачи так неуважительно вели себя по отношению к женщинам и оскорбляли общественную мораль», — высказался да Силва.
Известно, что сейчас полиция Сан-Паулу приступила к расследованию апрельского инцидента. Возможно, что против всех его участников будет возбуждено административное дело о нарушении общественного порядка.
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После того, как в сентябре ролик об этом событии завирусился по интернету, бразильские СМИ обратились за комментариями к руководству вуза. Там ответили, что всех фигурировавших на видео студентов исключили из вуза практически сразу. Тем не менее, разразившийся в результате выхода видео публичный скандал достиг такой силы, что его пришлось комментировать даже президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, который сейчас находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.
Известно, что сейчас полиция Сан-Паулу приступила к расследованию апрельского инцидента. Возможно, что против всех его участников будет возбуждено административное дело о нарушении общественного порядка.
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