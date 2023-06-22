Gloria Jeans сделает «подарок» проработавшим более 10 лет сотрудникам

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Выплаты коснуться всех сотрудников, независимо от страны пребывания работника, юридического лица и подразделения его работы. Кроме того, миллион рублей после вычета налогов получат и вышедшие на пенсию.
Ранее сообщалось эксперты «Авито Работа» сообщили «Радио 1», что наиболее привлекательным заработком в России сейчас могут похвастаться инженеры. Их доход, в среднем, составляет от 160 до 320 тысяч рублей в месяц. Чтобы занять такую должность, соискателю необходимо иметь как минимум трехлетний опыт работы по специальности и высшее образование.