Годовщина октябрьской революции: как отмечают 7 ноября и что было в этот день

Территория рядом с Белым домом в Вашингтоне до сих пор напоминает о масштабной субботней пропалестинской акции: на ограде видны «кровавые» отпечатки рук, а на памятниках — надписи в поддержку сектора Газа и Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.