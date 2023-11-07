Годовщина октябрьской революции: как отмечают 7 ноября и что было в этот день

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В ноябре отмечается два праздника, имеющих для России важное историческое значение: День народного единства и День Октябрьской революции. Редакция «Радио 1» расскажет, какие великие события происходили в ноябре, и как принято отмечать памятную дату.
Какой праздник отмечают 7 ноября
Ежегодно седьмого ноября отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции, который ранее был известен как День согласия и примирения.
Будет ли 7 ноября выходной?
7 ноября не является государственным праздником, поэтому выходной не предусмотрен. В ноябре россияне имеют один дополнительный выходной день, но он посвящен празднику — День народного единства, который отмечается четвертого ноября.
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История праздника 7 Ноября
История возникновения торжества, которое имеет важное значение в становлении государства, уходит корнями в XX век. В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло большевистское восстание.Предпосылками к восстанию стали финансовый кризис, обнищание крестьян и затягивание реформ, которые позволили бы улучшить социальное положение людей.
Временное правительство было свергнуто мятежниками, что послужило зарождению нового государства — Советского Союза. Именно тогда пала Российская империя.
Годовщина октябрьской революции: как отмечают
В СССР праздник отмечали широко. В этот день проходили народные гуляния, концерты. Граждане освобождались от работы и приходили на демонстрации.
Позже торжество стало восприниматься неоднозначно. Для одних оно стало началом новой жизни и государственного устройства, другие считали революцию началом катастрофы. В 1996 году при Борисе Ельцине праздник был переименован в День согласия и примирения, чтобы успокоить общественность.
В 2005 году выходной день, приуроченный к торжеству, сдвинулся на 4 ноября. День октябрьской революции считается памятной датой, однако к государственным праздникам не относится.
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