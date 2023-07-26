Гольфстрим может прекратить существование в 2025 году

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По данным нового исследования, система Гольфстрима может разрушиться к 2025 году. Остановка важных океанских течений, которые называются Атлантической меридиональной оборотной циркуляцией (АМОЦ), приведёт к катастрофическим климатическим последствиям.
Об этом сообщает газета The Guardian. Стало известно, что из-за глобального потепления АМОЦ находится в самом ослабленном состоянии за последние 1600 лет. Учёные заметили признаки приближения к точке невозврата в 2021 году.
Новый анализ показал, что глобальное изменение может произойти между 2025 и 2095 годами. Или в 2050 год, если глобальные выбросы углерода останутся на прежнем уровне.
АМОЦ переносит теплую воду океана на север. Там она охлаждается и погружается, обеспечивает течения Атлантики. Но приток пресной воды из ускоряющегося таяния льдов Гренландии и других источников всё больше «душит» течения.
Разрушение АМОЦ может привести к катастрофическим последствиям по всему миру, серьезно нарушить осадки, от которых зависит обеспечение миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке.
Усилятся штормы и понизится температуры в Европе, а также повысится уровень моря на восточном побережье Северной Америки. Также это угрожает Амазонскому лесу и ледникам Антарктики.
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Новый анализ показал, что глобальное изменение может произойти между 2025 и 2095 годами. Или в 2050 год, если глобальные выбросы углерода останутся на прежнем уровне.
Разрушение АМОЦ может привести к катастрофическим последствиям по всему миру, серьезно нарушить осадки, от которых зависит обеспечение миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке.
Усилятся штормы и понизится температуры в Европе, а также повысится уровень моря на восточном побережье Северной Америки. Также это угрожает Амазонскому лесу и ледникам Антарктики.
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Мария Фирсова