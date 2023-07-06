Голикова назвала Хакасию регионом, где уровень бедности не снижается

Фото: сайт Кремля
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Хакасия — один из регионов России, в котором снижения уровня бедности обеспечить не удалось. Об этом пишет ТАСС.
В ходе своего выступления на правительственном часе в Совфеде Голикова отметила, что доля населения Хакассии, находящегося за чертой бедности, в прошлом году превысила 18% при среднем показателе по России 9,8%.
Вице-премьер, подводя экономические итоги 2022 года, добавила, что 76 российских регионов смогли обеспечить снижение уровня бедности. Однако девяти улучшить экономические показатели так и не удалось, включая Хакасию.
По словам Голиковой, в 2022 году выбраться из нищеты и улучить качество жизни смогли 1,7 млн граждан РФ. Она выразила надежду, что ситуация в России будет и дальше улучшаться, в том числе благодаря введению единого пособия для поддержки семей.
Читайте также:
В Подмосковье оформить сертификат на материнский капитал стало проще;
Голикова назвала регионы России с самой низкой рождаемостью;
Депутат Савченко объяснил, что вернет доверие россиян к пенсионным накоплениям.
Вице-премьер, подводя экономические итоги 2022 года, добавила, что 76 российских регионов смогли обеспечить снижение уровня бедности. Однако девяти улучшить экономические показатели так и не удалось, включая Хакасию.
«Такими пособиями уже охвачены почти 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей, а это 82,5 % от того, что мы прогнозировали на 2023 год», — заключил чиновник.
Читайте также:
В Подмосковье оформить сертификат на материнский капитал стало проще;
Голикова назвала регионы России с самой низкой рождаемостью;
Депутат Савченко объяснил, что вернет доверие россиян к пенсионным накоплениям.
Диана Аванесян