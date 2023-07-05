Голикова назвала регионы России с самой низкой рождаемостью

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.
По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.
Для оценки потенциала по росту рождений провели исследование, используя данные Росстата.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти обсуждают дополнительные меры поддержки семей и рождаемости. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время рождаемость является главной демографической задачей, так как россияне вступили в сложный демографический период. Президент поручил разобраться с низкими показателями.
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Для оценки потенциала по росту рождений провели исследование, используя данные Росстата.
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Мария Фирсова