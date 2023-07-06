Голикова рассказала, что в российских детдомах сократилось число воспитанников

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В российских детдомах за последние 10 лет уменьшилось количество воспитанников на 65%.
Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время видеообращения к участникам XI Всероссийского съезда руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пишет ТАСС.
Сейчас в детских домах находится 34 тысячи воспитанников. В России действует 1092 организации для детей-сирот. За 10 лет число детей, которые находятся в детдомах, сократилось на 65%: с 96 тысяч до 34 тысяч.
Голикова объяснила, что данный результат удалось достичь благодаря поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и профилактике социального сиротства.
Также вице-премьер отметила, что в настоящее время многие детдома организованы по семейному типу и предусматривают обучение воспитанников в обычной школе.
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Сейчас в детских домах находится 34 тысячи воспитанников. В России действует 1092 организации для детей-сирот. За 10 лет число детей, которые находятся в детдомах, сократилось на 65%: с 96 тысяч до 34 тысяч.
Также вице-премьер отметила, что в настоящее время многие детдома организованы по семейному типу и предусматривают обучение воспитанников в обычной школе.
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Мария Фирсова