Голикова рассказала о льготах детям врачей, которые погибли от COVID-19

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Детей врачей, которые погибли от ковида, будут принимать в медицинские вузы без экзаменов
«Московский Комсомолец» пишет, что вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у Михаила Мишустина рассказала, что льготы при поступлении в вузы получат участники СВО и дети врачей, которые погибли от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.
Дети будут зачислены в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельным квотам, без вступительных испытаний.
Также дети погибших медработников смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о первоочередном праве детей медиков на место в детсадах. «Лента. Ру» сообщает, что законопроект предложило Алтайское краевое Заксобрание. Сообщается, что такое право может быть предоставлено детям медработников, оказывающих первичную, скорую и скорую спецмедицинскую помощь.
Дети будут зачислены в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельным квотам, без вступительных испытаний.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о первоочередном праве детей медиков на место в детсадах. «Лента. Ру» сообщает, что законопроект предложило Алтайское краевое Заксобрание. Сообщается, что такое право может быть предоставлено детям медработников, оказывающих первичную, скорую и скорую спецмедицинскую помощь.
Мария Фирсова