Голикова: смертность в России снизилась на 12,9 процента за первое полугодие

Фото: сайт Кремля
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатели смертности в РФ снизились на 12,9% за первые полгода 2023 года по сравнению с теми же показателями 2022 года. Об этом Голикова сообщила во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Голикова отметила, что по рождаемости показатели скромные, несмотря на то, что внутри первого полугодия 2023 года были месяцы с улучшением ситуации по сравнению с 2022 годом. Вице-премьер объяснила, что такая ситуация объясняется демографическими спадами, которые были в 1990-е годы.
Голикова подчеркнула, что с 1 сентября будет запущен пилотный проект по проверке эффективности мер по поддержке рождаемости и улучшению демографической ситуации.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, необходимы дополнительные меры в сфере демографии. Глава государства указал на необходимость введения дополнительных мер, которые помогут исправить демографическую ситуацию в стране и обеспечат перелом непростой демографической ситуации.
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Голикова подчеркнула, что с 1 сентября будет запущен пилотный проект по проверке эффективности мер по поддержке рождаемости и улучшению демографической ситуации.
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Екатерина Коршунова