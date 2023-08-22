Голикова: смертность в России снизилась на 12,9 процента за первое полугодие

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатели смертности в РФ снизились на 12,9% за первые полгода 2023 года по сравнению с теми же показателями 2022 года. Об этом Голикова сообщила во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.