Голикова заявила о нехватке педагогов в России

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«Что касается нехватки, она оценивается приблизительно в 11 тысяч человек. И соответствующую работу по этому мы ведем, в том числе посредством реализации проекта "Земский учитель"», - рассказала Голикова.
По ее словам, в рамках данного проекта в профессию было привлечено пять тысяч человек. Кроме того, Голикова отметила, что продолжается работа по модернизации оплаты труда учителей.
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