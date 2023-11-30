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Головные боли и слабость: на Землю надвигается мощная магнитная буря, как защититься

На Земле 1 декабря ожидается магнитная буря уровня G2
30 ноября 2023, 16:20
Фото: iStock/Elen11

Фото: iStock/Elen11

Сильные вспышки на Солнце привели к магнитной буре на Земле. О том, стоит ли россиянам ждать геомагнитных возмущений, как метеозависимым людям пережить космическую активность, и где можно будет увидеть полярное сияние, расскажет редакция «Радио 1».

Магнитная буря 1 декабря 2023 года


Мощная магнитная буря надвигается на Землю. Пик активности придется на 1 декабря 2023 года. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.


Мощность геошторма может достичь шести баллов, что квалифицируется как средняя буря уровня G2. Усилению активности предшествовали две сильные вспышки на Солнце, общей продолжительностью не более одного часа. Возмущения геомагнитного поля ожидаются в утренние часы первого декабря.


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Полярное сияние в Москве 2023


Из-за магнитной бури жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть в ночь на первое декабря полярное сияние. Оптическое явление будет выглядеть как световые полосы в небе, которые меняют цвет. Увидеть полярное сияние удастся только при ясной погоде. Лучше всего наблюдать за явлением вдали от освещенных дорог, советуют специалисты.


Как метеозависимым людям защититься от магнитной бури


Больше всего геомагнитные возмущения влияют на пожилых людей, детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца. В дни космической активности, даже у здорового человека может наблюдаться слабость, головная боль, сонливость. Чтобы облегчить свое состояние во время магнитных бурь, медики рекомендуют избегать вспышек яркого света перед сном, кофе и алкоголя.

Также нужно снизить физическую активность, если потребуется – исключить ее полностью. В дни геомагнитных возмущений нужно стараться больше отдыхать, пить больше воды и не нервничать.

Магнитные бури: как возникают


Магнитные бури возникают вследствие воздействия солнечного ветра на магнитное поле Земли. Этот процесс происходит постоянно, однако, когда поток перестает быть стабильным и однородным, происходит усиление активности заряженных от Солнца частиц, что приводит к геомагнитным возмущениям.

Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури
Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури

Однажды магнитная буря была настолько сильной, что жители Канады провели без электричества более 12 часов. Научно не доказано, как космическая активность влияет на самочувствие людей и технику, однако из года в год, связь становится более очевидной.

В среднем, за один год возникает не более шести магнитных бурь.

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#солнце
#ночь
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В Греции скончался писатель, автор бестселлера «Z» Василис Василикос
Умер автор бестселлера «Z», греческий писатель Василис Василикос
30 ноября 2023, 16:18

Фото: iStock/jorgeantonio

В Греции умер известный писатель, автор бестселлера «Z» Василис Василикос. Ему было 89 лет. Об этом сообщает общественное телевидение ERT.
«Обладатель многих наград, греческий писатель Василис Василикос скончался сегодня в возрасте 89 лет. Он писал романы, повести, рассказы, пьесы и стихи. Среди его самых известных работ: "Мифология Америки", "Жертвы мира", "Ружье подводной охоты", "Фотографии", "Коронер", "Z" и другие», - гласит некролог.

Также уточняется, что книги греческого писателя переведены на 33 языка мира, в том числе и шрифт Брайля - тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям.

Бестселлер «Z» Василикоса экранизировали в 1969 году. Фильм получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, а также за лучший монтаж.

Ранее также сообщалось, что 24 ноября умерла 98-летняя советская актриса Тамара Солодовникова. Она скончалась в своей квартире в Конаковском проезде в столице из-за сердечно-сосудистой недостаточности.


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#письма
#стихи
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ФАС признала «МегаФон» нарушителем антимонопольного законодательства
ФАС признала оператор «Мегафон» нарушителем антимонопольного законодательства
30 ноября 2023, 16:01

Фото: istock / Pinkypills

Федеральная антимонопольная служба РФ признала нарушение антимонопольного законодательства со стороны оператора «МегаФон» в связи с необоснованным повышением стоимости тарифов. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении мобильного оператора в сентябре этого года было возбуждено дело. Компания обосновала повышение ростом затрат.

«Компания повысила тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для повышения. Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги», — говорится в сообщении.
По данным ФАС, «МегаФон» собирается снизить необоснованно повышенные цены до 15 февраля 2024 года.


Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе ФАС с целью проверить цены на презервативы в России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#служба
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Сексолог Варра назвала три главные проблемы пар в постели
30 ноября 2023, 15:46

Фото: IStock/stefanamer

Психолог-сексолог Юлия Варра назвала три проблемы, на которые пары чаще всего жалуются на приемах у специалистов. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
Чаще всего пары обращаются за помощью к сексологу из-за разной половой конституции. Людям с сильной половой конституцией секса хочется много и часто — возможно и несколько раз в день, а люди со слабой половой конституцией могут не заниматься сексом на протяжении нескольких месяцев.
«Если у человека сильная или очень сильная половая конституция, то себе в партнёры он чаще всего выбирает человека со слабой половой конституцией. В популяции примерно 70 процентов людей со средней половой конституцией, а очень сильная и очень слабая как правило редка, и эти люди выбирают друг друга, чтобы дать детям самое лучшее, то есть чтобы родить детей, которые будут находиться в средней половой конституции», — отметила специалист.
Так же часто пары жалуются на несовпадение интересов в постели. Из-за этого страдают отношения.
«Жалуются на несовпадение эротических триггеров. Например, мужчина хочет анальный секс, а девушка не даёт, или её нужен куннилингус, а он никак», — добавила Варра.
Нередко пары обращаются к специалисту, когда секс пропадает из-за конфликтов. Сексолог подчеркнула, что такие пары прибегают к помощи, находясь на стадии развода.
«Часто наблюдается так называемая итальянская забастовка, когда один из партнёров обиделся, но не говорит об этом, а просто отказывает другому в сексе. И бывает, что приходит пара, у которой секса не было три года или пять лет, а сейчас на стадии развода», — сказала психолог.
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#секс
#психолог
#конституция
#мужчина
#отношения
#девушка
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Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури
30 ноября 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/Elen11

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин заявил, что предстоящая магнитная буря, ожидающаяся 1 декабря, вызвана выбросами солнечной плазмы.
«Основной пик будет 1 декабря. Связано это с тем, что 27 ноября были зарегистрированы выбросы солнечной плазмы, четыре из которых начали распространяться в сторону Земли. 28 ноября была зарегистрирована вспышка на Солнце, сопровождающаяся быстрым и большим выбросом в сторону Земли. К нам от Солнца направляется серия событий, которые в виде сгустков плазмы солнечного вещества должны провзаимодействовать и сделать общее событие», — прокомментировал в беседе с RT Абунин.

Такое геомагнитное явление можно будет наблюдать в течение нескольких дней.

Он добавил, что, по оценкам специалистов, 4-5 декабря может ощущаться ещё одна геомагнитная нестабильность.

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#солнце
#земля
#магнитные бури
#космос
#наука
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Подмосковные школьники смогут принять участие в конкурсе «Sk Kids Challenge»
30 ноября 2023, 15:37

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Дети Подмосковья могут попробовать свои силы в конкурсе технологий «Sk Kids Challenge». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Ежегодный федеральный конкурс, проводится технопарком «Сколково». «Sk Kids Challenge» направлен на выявление и поддержку юных талантов страны, а также на популяризацию инновационной технологической деятельности.

В рамках конкурса участники соревнуются в десяти направлениях. Также для школьников и студентов будут организованы онлайн мастер-классы и подробные рассказы от партнеров о карьерных возможностей потенциальных работников сферы.

Стоит отметить, что у победителей и призеров появиться возможность получить предложения о работе или стажировке в инновационных компаниях и реализовать свой проект, который был представлен на конкурсе.

Также подробную информацию о конкурсе и заявку на регистрацию можно найти на официальном сайте конкурса «Sk Kids Challenge».

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#конкурс
#сколково
#проект
#страны
#онлайн
#подмосковье
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Мужчина хотел найти вторую любовницу, но увидел первую на сайте знакомств и разочаровался
The Sun: Мужчина нашел на сайте знакомств свою любовницу и разочаровался
30 ноября 2023, 15:33

Фото: istock / Tero Vesalainen

Мужчина хотел завести вторую любовницу, но в итоге сам столкнулся с эмоциональными, физическими страданиями и предательством. Он написал письмо с рассказом секс-коучу Дейдре Сандерс, пишет издание The Sun.
Мужчина признался, что познакомился с любовницей во время пандемии ковида: он работал врачом в больнице, а его будущая любовница приводила туда маму на процедуры. Между ними вспыхнула страсть и они стали часто видеться. Жена мужчины не знала о романе на стороне. 

«Однажды вечером мне было грустно, поскольку моя возлюбленная была занята. Я зашел в интернет, чтобы поискать кого-то еще. На сайте для случайного секса я увидел свою любовницу. В анкете она указала, что ищет «легкого развлечения», — пожаловался читатель. 
А позже вдобавок выяснилось, что подруга заразила его инфекцией, передающейся половым путем. Теперь мужчина страдает от проблем со здоровьем и чувства предательства, несмотря на то, что сам предавал.  

Сандерс ответила на письмо и сказала, что в этой ситуации сочувствия заслуживает только жена автора письма. Она посоветовала мужчине позаботиться о ее здоровье, ведь возможно теперь у нее тоже есть ЗППП.

Она также порекомендовала мужчине наладить отношения в браке и по необходимости обратиться к семейному психологу.

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#секс
#врач
#развлечения
#мужчины
#мужчина
#отношения
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Инвестор Сидоров объяснил распространение льготной ипотеки на Арктическую зону
30 ноября 2023, 15:23

Фото: istockphoto.com/EvdokiMari

Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что распространение льготной ипотеки на Арктическую зону связано с тем, что в этом регионе не самые простые условия жизни, а привлечение людей на эти территории важно, так как там находится много добывающих предприятий.
Он напомнил, что в арктическую зону входят частично Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край, Республика Саха-Якутия и Чукотский АО.

«Для того, чтобы улучшить условия жизни людей на этих территориях, закрепить здесь рабочий потенциал предлагается распространить льготную ипотеку под 2%. При текущем уровне среднерыночных ставок и при льготных ставках по госпрограммам новые условия ипотеки будут для людей привлекательны. Это реальный механизм, чтобы решить проблему оттока населения с этих территорий, улучшить ситуации с демографией и рабочими кадрами в регионах севера России», — заявил в беседе с RT Сидоров.

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#север
#арктика
#ипотека
#льготная ипотека
#россия
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В 2024 году к газу подключат 42 населённых пункта Можайского городского округа
30 ноября 2023, 15:18

Фото: Мособлгаз

В программу газификации на следующий год внесены 42 населённых пункта Можайского городского округа. Мособлгаз планирует работы на период с января по декабрь 2024-го, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что к концу будущего года газом смогут пользоваться жильцы 336 домов муниципалитета.
Социальная газификация – президентский проект, который стал бессрочным. Программа позволяет бесплатно подвести газ к участку в деревнях, посёлках и городах, где уже есть газопроводы.
 
Так, в деревне Аксаново газом обеспечат 54 дома, в деревне Фомкино – 16. В деревне Павлищево получить доступ к голубому топливу смогут 28 домов.
 
Дома, где ещё нет газа, подключат к газопроводам в деревнях Красноиншино, Артёмки, Знаменка, Поминово, Утицы, Бородино, Шевардино, Фалилеево, Горячкино, Игумново, Мышкино, Власово, посёлках Ворошилово и Леспромхоз.
 
Информацию обо всех объектах можно узнать на сайте Мособлгаза.

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#мособлгаз
#газификация
#социальная газификация
#можайск
#подмосковье
#московская область
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Депутат Нилов заявил о важности предупреждающей маркировки энергетиков
30 ноября 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/Stockah

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что обязательная маркировка энергетических напитков с надписями об их вреде крайне важна, а её текст должен быть понятен и разборчив.
«Мы предлагаем закрепить законодательно площадь и предупреждение о вреде для здоровья напитка. Речь идёт о рекомендациях и категорических противопоказаниях к его употреблению несовершеннолетними, кормящими, беременными, лицами с хроническими заболеваниями. Любой покупатель должен понимать, что он платит не только рублём, но и здоровьем. Каждый пусть делает выбор сам, наша задача — предупредить», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.

Ранее врач-эксперт Ольга Уланкина заявляла, что энергетики могут повышать артериальное давление, учащать сердцебиение, а также формировать зависимость.

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