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Google может начать «дерусификацию», считают в Госдуме

Горелкин: Google рассмотрит просьбу Киева по «дерусификации» поисковой выдачи
21 октября 2023, 16:25
Фото: iStock/Alena Kravchenko

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что Google может выполнить просьбу Киева по «дерусификации» поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, однако это не поможет изжить русский язык на Украине. Об этом Горелкин написал в своем телеграм-канале.

Парламентарий считает, что все эти действия являются результатом информационной политики, которая ведется на украинской территории. Горелкин подчеркнул, что все это напрасно, так как бльшинство украинских жителей продолжает говорить на русском языке.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что в Одессе хотят усилить контроль над использованием русского языка в рекламе. Он отметил, что для обеспечения усиленного контроля необходима слаженная работа органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования, которые осуществляют работу в области рекламы, предоставления услуг или торговли.

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#контроль
#омбудсмен
#русский язык
#украина
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Сатановский прокомментировал своё увольнение за оскорбление Захаровой
21 октября 2023, 15:39

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Востоковед Евгений Сатановский считает решение телеведущего Владимира Соловьева об увольнении верным.
Соловьёв поступил «абсолютно правильно», уволив востоковеда Сатановского с канала «Соловьев LIVE» за оскорбления главы МИД РФ Марии Захаровой. Так считает сам Евгений Сатановский, пишет «Фонтанка».
 
«Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось», — сказал он.
 Евгений Сатановский напомнил, что работал  в горячем цеху завода «Серп и Молот». 
 
«Вы себе представляете, какова лексика у человека с моей биографией?», —говорит Сатановский.
Востоковед решил сравнить себя с Виктором Черномырдиным. Он говорил медленно, потому что тратил время на перевод «с русского устного на русский конвенциональный».

«В этой моей привычке я не сказал по поводу никого, тем более дамы, ни одного матерного слова», —считает Евгений Сатановский.
«Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться», — прокомментировал ситуацию Сатановский.
Напомним, ранее в сети появилось видео, где Сатановский говорит о якобы антисемитизме официального представителя МИД Марии Захаровой. Он оскорбительно высказался о ней и удивился, что  она является спикером Министерства иностранных дел России. В распространившемся видео, пишет Baza, Сатановский назвал Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

Журналист Владимир Соловьев лично извинился перед МИД России за заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского Соловьёв назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме». По словам Соловьёва, Сатановский сделал заявления не на канале авторской программы, а в интервью журналисту из Израиля.

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Депутат Гурулев призвал «уничтожить гниль», не согласную с Путиным

Квартира Зеленских в Крыму оказалась очень популярна среди покупателей
#новости
#мария захарова
#мид рф
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Квартира Зеленских в Крыму оказалась очень популярна среди покупателей
Константинов: квартира семьи Зеленского в Ялте пользуется повышенным спросом
21 октября 2023, 15:25

Фото: iStock/simpson

Глава парламента Крыма Владимир Константинов написал в своем телеграм-канале, что выставленная на продажу национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей.
Квартиру, общая площадь которой составляет 119,5 квадратных метров, выставили на продажу на прошлой неделе. Начальная стоимость объекта недвижимости — 24,6 миллиона рублей.

Сообщается, что аукцион будет проходить в онлайн-форме 30 октября. Примечательно, что в квартире семья Зеленских пожить не успела. В пресс-службе Минимущества Республики Крым пояснили, что власти региона не проводили в жилье никаких работ.

Напомним, в сентябре председатель государственного совета республики Владимир Константинов рассказал об идеи создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом.

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#жильё
#семья
#квартиры
#минимущества
#крым
#онлайн
#аукцион
#владимир зеленский
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Депутат Гурулев призвал «уничтожить гниль», не согласную с Путиным
21 октября 2023, 12:48

Фото: Сайт Кремля

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире телепрограммы Владимира Соловьева призвал применить жёсткие меры к части российского общества, не согласной с политикой президента Владимира Путина.
«МК» пишет, что, рассуждая о президентских выборах 2024 года, депутат Гурулев раскритиковал предложение отменить голосование. По его словам, для сохранения в период СВО на посту действующего руководства не нужно отменять выборы. По мнению Гурулева, народ не хочет менять главу государства.
 
«Даже если мы будем ходить в носу ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально, так, что не снилось всей этой швали - Макрону, Байдену, Шольцу и тому подобное», -такое заявление сделал Андрей Гурулев.
Также Гурулев призывает бороться с россиянами, которые составляют, по его мнению, меньшинство.
 
«Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», -сказал Гурулев.
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#владимир путин
#президент
#россия
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Эксперт Голицына рассказала, как спасти попавший в воду телефон
Эксперт Голицына: упавший в воду телефон можно самостоятельно просушить
21 октября 2023, 12:38

Фото: iStock/Pinkypills

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, что для спасения упавшего в воду телефона необходимо снять с него чехол, достать батарею, протереть мягкой салфеткой и после этого оставить в теплом помещении, при этом не включая минимум сутки, чтобы испарилась влага. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт отметила, что сегодня только флагманские устройства являются по-настоящему влагозащитными. По словам Голицыной, когда вода попадает в телефон, то это может привести к коррозии и к выходу из строя важных компонентов.

Эксперт рассказала, что сначала необходимо выключить смартфон и вытащить батарею. После чего следует снять чехол и защитное стекло. Капли воды нужно удалять мягкими материалами: ватными палочками или бумажными салфетками. Оставлять смартфон на солнце нельзя из-за риска выгорания пикселей на дисплее или матрицы камеры.

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Губернатор Воробьёв: Подмосковье учтет опыт КНР по внедрению высоких технологий

Синоптик Леус анонсировал самую холодную ночь в Москве с начала осени
#подмосковье
#вода
#телефон
#солнце
#эксперт
#камеры
#ночь
#смартфон
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В России изобрели весы, которые распознают продукты
21 октября 2023, 12:33

Фото: istockphoto/RossHelen

Компания Mertech создала умные весы для супермаркетов, которые умеют самостоятельно меньше чем за секунду распознавать, что на них положили.
Об этом рассказал РИА Новости руководитель отдела разработки и поддержки решений компании Илья Тютюнник.
 
«Скорость распознавания - порядка 200 милисекунд, это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в 4 раза», - сказал Тютюнник на выставке технологий GITEX в Дубае, где презентовали весы.
Данное решение для стран Ближнего Востока особенно актуально. Там в супермаркетах данную функцию выполняет человек, который дежурит возле весов. Инновационное решение полностью автономно: не нужно подключать его к интернету или серверу для работы.
 
Mertech является лидером по производству торговой и банковской техники в России.

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#супермаркет
#ученые
#новости
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Губернатор Воробьёв: Подмосковье учтет опыт КНР по внедрению высоких технологий
21 октября 2023, 12:05

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил выставку высоких технологий «Глобальной конференции по промышленному интернету», которая проходит в Шэньяне. Воробьёв в своем телеграм-канале рассказал, что Московская область постарается использовать полученные знания.
По словам губернатора, искусственный интеллект позволяет упрощать работу большинства производственных процессов, поэтому следить за технологиями крайне важно. Воробьёв отметил, что в Московской области ИИ помогает контролировать работу разных отраслевых систем — «от общественного транспорта до уборки дорог».

Губернатор сообщил, что особое внимание на выставке уделялось робототехнике и информационной безопасности, которые важны в современном мире.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев открыли международный чемпионат «Битва роботов» в Подмосковье. 

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#технологии
#министр
#чемпионат
#искусственный интеллект
#рф
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Соловьев уволил Сатановского с канала после его слов о Марии Захаровой
21 октября 2023, 11:25

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Востоковеда и политолога Евгения Сатановского уволили с канала «Соловьев LIVE», где он работал экспертом, за комментарий об официальном представителе МИД России Марии Захаровой.
Об этом в Telegram сообщил журналист Владимир Соловьев. Он лично извинился перед МИД России за заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского Соловьёв назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме». По словам Соловьёва, Сатановский сделал заявления не на канале авторской программы, а в интервью журналисту из Израиля.

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», —сказал Соловьев в видеообращении. Журналист был одет в военную форму и бронежилет.
Ранее в сети появилось видео, где Сатановский говорит о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Он оскорбительно высказался о Захаровой и удивился, что такой человек как она является спикером Министерства иностранных дел России. В распространившемся видео, пишет Baza, Сатановский называет Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

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#мария захарова
#мид рф
#новости
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Синоптик Леус анонсировал самую холодную ночь в Москве с начала осени
21 октября 2023, 10:54

Фото: istockphoto/JonasBrodd

Самую холодную ночь в столице с начала этой осени анонсировал синоптик Михаил Леус.
В своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу, 21 октября, погоду в Москве будет формировать южная периферия холодного скандинавского антициклона.
 
«В такой ситуации в небе над регионом будет довольно много слоистых облаков, при этом температурные показатели ожидаются примерно на один градус ниже климатической нормы этого дня», — сообщил Михаил Леус.
Дневная температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов тепла. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 752 миллиметра ртутного столба, что в рамках нормы.
 
«Ночь на воскресенье может стать самой холодной с начала осени, а днем начнутся осадки, преходящие в дожди», —предупредил Михаил Леус.
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#похолодание
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Стала известна цена самого дешевого автомобиля для чиновников
21 октября 2023, 09:30

Фото: istockphoto/bruev

Самый дешёвый автомобиль для чиновников Lada Granta обойдётся в 700 тыс. рублей.
Самым бюджетным автомобилем для чиновников стала Lada Granta, пишет РИА Новости. Цены на Lada Granta стартуют от 700 тыс. рублей. Другие рекомендованные для чиновников машины «АвтоВАЗа»: Lada Vesta начинаются от 1,24 млн, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 млн, Lada Niva Travel — от 1,1 млн и Lada Niva Legend стоит от 830 тыс. рублей. 

Самыми дорогими оказались автомобили люксового автобренда Aurus. К примеру, Aurus Senat и Aurus Komendant обойдутся почти в 39 и 40 млн рублей.

Ранее Минпромторг РФ представил список машин, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него попали бренд Lada, УАЗ, бренд Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), Haval. 

3 августа президент России Владимир Путин заявил, что чиновники российских министерств и ведомств должны ездить на российских автомобилях.

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#чиновники
#машины
#автомобили
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Достижения.рф