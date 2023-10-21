Google может начать «дерусификацию», считают в Госдуме

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Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что Google может выполнить просьбу Киева по «дерусификации» поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, однако это не поможет изжить русский язык на Украине. Об этом Горелкин написал в своем телеграм-канале.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что в Одессе хотят усилить контроль над использованием русского языка в рекламе. Он отметил, что для обеспечения усиленного контроля необходима слаженная работа органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования, которые осуществляют работу в области рекламы, предоставления услуг или торговли.
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