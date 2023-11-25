Google объявил о скором удалении некоторых аккаунтов россиян

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С начала декабря компания Google приступит к удалению неактивных аккаунтов пользователей нескольких своих сервисов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
Отмечается, что речь идёт от аккаунтах пользователей почты Gmail, сервиса для создания текстовых документов Docs, хранилища Drive, сервиса для совершения аудио- и видеозвонков Meet, сервиса для записи планов Calendar, а также фотохостинга Google Photos.
Уточняется, что будут удалены профили тех людей, которые ни разу не зашли на указанные сервисы в течение последних двух лет.
В компании добавили, что удалению подлежат аккаунты жителей разных стран. Такая мера вызвана необходимость освобождения места на серверах и повышением безопасности данных.
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Уточняется, что будут удалены профили тех людей, которые ни разу не зашли на указанные сервисы в течение последних двух лет.
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Анастасия Чинкова