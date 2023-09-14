Горелкин: В Госдуме не исключают блокировку WhatsApp при появлении каналов

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При блокировке социальных сетей американской компании Meta*, WhatsApp не стали блокировать, так как он является средством для передачи личных сообщений.
«Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», – сообщает замглавы комитета по информбезопасности.Напомним, что причиной для ограничений стало решение компании, позволяющее пользователям соцсетей «призывать к насилию против россиян и российских солдат» из-за проведения СВО на территории Украины.
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