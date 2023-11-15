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Городской округ Пушкинский начали украшать к Новому году

15 ноября 2023, 09:48
Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В городском округе Пушкинский приступили к украшению муниципалитета к главному празднику – Новому году. Об этом в своём телегарм-канале написал глава администрации Максим Красноцветов.

По его словам, всего по округу будет установлено более 100 новогодних инсталляций, также сотрудники Городского хозяйства оформят мосты и деревья вдоль центральных улиц. Завершить все работы в округе планируется к 1 декабря.

Отметим, что в этом году в Пушкино обновили Советскую площадь, сквер «Молодожёнов» и территорию перед ЗАГСом. Максим Красноцветов совместно с коллегами оценил качество выполненных работ за год и проверил готовность общественных пространств к зимнему сезону.

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#пушкино
#максим красноцветов
#новый год
#пушкинский округ
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На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 6,5 тыс подмосковных семей
15 ноября 2023, 10:14

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались 30 тыс жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Подмосковье занимает второе место среди субъектов Федерации по количеству заявок – регион представляют 6569 семей
 
Всего в проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» с момента запуска подано более 500 тыс заявок в семейных командах из 89 регионов России. Из-за высокого интереса к конкурсу регистрацию продлили до 18 декабря. 
 
С 25 октября на сайте параллельно с регистрацией стали доступны для выполнения первые задания дистанционного этапа. Весной будущего года команды, показавшие лучшие результаты, примут участие в окружных полуфиналах. А летом состоится финал. Он соберёт 300 семей со всей страны. 

Главный приз конкурса – сертификаты на улучшение жилищных условий. Победители также смогут отправиться в путешествие по России. 

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#семьи
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#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Около 50 эвакуированных из Газы россиян временно разместили в Подмосковье
15 ноября 2023, 10:00

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

48 прилетевших в понедельник в Москву граждан России, эвакуированных из охваченного боевыми действиями сектора Газа, находятся в пункте временного размещения в Подмосковье. Об этом сообщил глава пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.
«В понедельник первый спецрейс МЧС привёз из Каира 70 россиян. Часть из них остаётся в пункте временного размещения в Московской области, в Волоколамском городском округе. Это 48 человек. Они обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания», – уточнил Охотенко. 
В МЧС отметили, что выбрали Подмосковье, так как регион уже имеет опыт приёма и адаптации беженцев. Ранее в область приезжали жители Луганской и Донецкой народных республик.   Эвакуация из сектора Газа россиян, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, была организована российским МЧС совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан перешла через КПП «Рафах» на территорию Египта 12 ноября. Всего пункт пропуска за 2 дня пересекли 169 граждан России.

13 ноября спецборт Ил-76 МЧС с 70 гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Позже самолёт Ил-76, на борту которого находилась вторая группа из 98 эвакуированных, совершил посадку в той же воздушной гавани. А через КПП «Рафах» в Египте прошла уже третья группа россиян из 40 человек. 
 
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#эвакуация
#сектор газа
#мчс
#подмосковье
#московская область
#волоколамск
#израиль
#безопасность
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Благоустройство территории «Банного леса» в Красноармейске обсудят с жителями
15 ноября 2023, 09:39

Фото: IStock/Tzido

Жителей Красноамейска приглашают принять участие в обсуждении соучастного проектирования «Банного леса». Об этом в своём телеграм-канале написал глава городского округа пушкинский Максим Красноцветов.
«Напомним, что разработка концепции благоустройства лесопарка "Банный лес" проходит в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды"», — написал Максим Красноцветов в своём канале. 
Собрание запланировано на 18 часов 20 ноября. Всех желающих приглашают во Дворец культуры имени Ленина по адресу: город Красноармейск, улица Комсомольская, 5. Ознакомиться с постановлением о проведении общественных обсуждений можно здесь.


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#лес
#красноармейск
#максим красноцветов
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РИА: Консул в Мексике призвал помочь пенсионерке, которую обманули родственники
15 ноября 2023, 06:55

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Российский консул в Мексике Александр Иващенко призвал помочь пожилой россиянке, которая оказалась брошенной родственниками в чужой стране, в интервью для «РИА Новости».
По словам Иващенко, 73-летняя Валентина Котова вместе с сыном и его женой прибыли в Мексику в 2022 году, предварительно продав всё имущество в России. Они планировали нелегально пересечь границу и попасть в США, однако, миграционная служба пресекла эту попытку. Позднее, сын Котовой и его супруга украинка всё же уехали в Штаты, бросив пожилую мать и дверей российского посольства без средств к существованию. 

«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», - отметил Иващенко. 

Консул подчеркнул, что женщина не совсем здорова. Она находится «на уколах» и не встаёт из коляски из-за болей в спине. Иващенко выразил надежду, что в Москве найдутся организации, которые смогут помочь пенсионерке.

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#сша
#имущество
#сын
#пенсионерка
#посольство
#россия
#помощь
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Роскомнадзор расширил блокировку VPN-сервисов
15 ноября 2023, 06:50

Фото: iStock/Pinkypills

Роскомнадзор расширил список VPN-сервисов, подлежащих блокировке. К новым 49 наименованиям, включенным в перечень, относятся также китайский протокол Shadowsocks, разработанный для обхода цензуры, и российский ItHelper от компании «Софт Программ».
Согласно информации, предоставленной «Коммерсантом», Роскомнадзор впервые включил в обновленный список блокировки VPN-сервисов протокол Shadowsocks, который изначально появился в Китае для обхода интернет-цензуры. Кроме того, в перечне появился российский ItHelper от компании «Софт Программ».

Эти изменения предоставляют Роскомнадзору возможность блокировать VPN-сервисы с использованием технических средств противодействия угрозам на трансграничных соединениях, установленных на сетях операторов связи. Однако такой подход может создать риск блокировки легальных и законных сервисов.

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#изменения
#интернет
#компании
#роскомнадзор
#минцифры
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Россиянам назвали способ продлить отпуск
Профессор Сафонов посоветовал не включать в отпуск выходные и праздники
15 ноября 2023, 06:43

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

В праздничные периоды можно формально получить дополнительные дни отдыха, заявил профессор кафедры психологии и управления человеческими ресурсами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Лентой.ру».
Согласно российскому законодательству, официальный отпуск составляет 28 дней, отметил он. В случае, если работа связана с опасной или вредной деятельностью, руководство организации может предоставить дополнительные дни отдыха. Профессор советует не использовать отпуск во время праздников, а лучше выбирать близкие к ним даты.

Сафонов подчеркнул, что планирование отпусков стараются сочетать с праздничными днями, чтобы увеличить общее время отдыха. Это может добавить к отпуску несколько дополнительных дней, например, между 1 и 9 мая, образуя почти полноценный двухнедельный период.

Он также отметил, что при наличии праздничных дней в период отпуска по закону можно запросить его продление, если он идет по графику, но решение все равно зависит от работодателя, который может отказать и перенести эти дни на другой период. В случае заболевания сотрудника во время отпуска, работодатель обязан перенести его на другой срок по предоставленному врачебному заключению.

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#работа
#отпуск
#заболевания
#работодатель
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В России назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей
Депутат Бессараб допустила маткапитал до 1 миллиона к 2026 году
15 ноября 2023, 06:07

Фото: IStock/Rostislav_Sedlacek

Размер материнского капитала увеличивается каждый год в соответствии с уровнем инфляции. В 2024 году, по оценкам, он достигнет примерно 631 тысячи рублей на первого ребенка.
Предварительные расчеты показывают, что к 2026 году маткапитал может превысить один миллион рублей, сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

«В соответствии с российским законодательством маткапитал повышается ежегодно на процент реального уровня инфляции. Это не просто процент увеличения цен на жилье, а рост цен на товары и услуги, как указывает Росстат. Таким образом, с 1 февраля 2024 года его размер вырастет до почти 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть более 834 тысяч на второго», — пояснила политик.
Бессараб напомнила, что семьи с многодетными детьми имеют возможность использовать маткапитал для погашения ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей. Однако она отметила, что на данный момент речь о возможном увеличении этой выплаты не идет.

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В Вашингтоне тысячи активистов собрались на произраильской акции
15 ноября 2023, 03:29

Фото: iStock/PorqueNoStudios

В Вашингтоне неподалеку от Капитолия собрались несколько тысяч человек на акцию в поддержку Израиля. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, на произраильской акции собралось около 60 тыс. человек. Участники митинга скандировали лозунги в поддержку Тель-Авива и несли флаги Израиля. Кроме того, на марше звучал лозунг «верните их домой».

Отмечается, что мероприятие проходило при усиленных мерах безопасности. Людей досматривали сотрудники полиции, а часть территории была ограждена забором.

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#конфликт
#акции
#израиль
#сша
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Россиянам объяснили, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году
Эксперт Осянин: услуги ЖКХ в 2024 году подорожают в среднем на 10-11 процентов
15 ноября 2023, 02:23

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Власти установили ограничения на повышение тарифов ЖКХ в период с 2024 по 2028 годы на уровне 9,8-11 процентов, однако это значение может варьироваться в зависимости от региона, сообщил агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
По его словам, средний индекс оплаты коммунальных услуг в регионах с 2024 года будет колебаться от 9,8 процента в Санкт-Петербурге до 14 процентов в Омской области. На момент 1 ноября текущего года семьи в России, проживающие в многоквартирных домах, в среднем платят около 5290 рублей в месяц за услуги ЖКХ.

«В результате предложенных индексов тарифов ЖКХ в среднем по стране ожидается рост на 10-11 процентов или на 520-580 рублей», — оценил финансист.
Таким образом, правительство стремится установить максимальные пределы для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивая тем самым доступность данных услуг для населения. Подчеркивается, что такой подход представляет собой компромисс между интересами граждан и экономической целесообразностью.

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