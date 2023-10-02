Гороскоп со 2 по 8 октября: Дева записывает идеи, а Овен разбирает гардероб

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В любви наступает благоприятное время для свиданий. Но важно планировать встречи заранее и не полагаться на случай. Надежность и предсказуемость поспособствует укреплению союза.
Рекомендации для каждого знака зодиака:
Овну следует пересмотреть свой гардероб и добавить в него модные вещи и аксессуары.
Телец будет предприимчив и смел. Он поможет деловым партнерам и коллегам.
Близнецам нужно сохранять уверенность в себе, исключить ревность. Слова лучше тщательно продумывать.
Рак почувствует себя любимым и счастливым. В деловой сфере всю неделю следует избегать споров, чтобы не переутомиться.
У Льва будет хорошее настроение и оптимистичный настрой. Рекомендуется ходить в гости, в рестораны, посещать выставки, театры.
Деве надо записывать свои идеи. Многие из них получится реализовать.
Весов ждут долгожданные встречи, приятные знакомства. Можно ходить в гости и принимать их у себя.
Скорпион сможет уладить недоразумения в общении. Ему помогут дипломатия и такт.
Стрелец может рассчитывать на прибыль. Материального положение улучшиться. В любви нужно проявить свою симпатию, преподнести подарок или организовать свидание.
Козерогу требуется своевременный отдых. Не нужно тратить энергию на пустые встречи и ненужные разговоры. Окружите себя добрыми и отзывчивыми людьми.
Водолей сосредоточится на своей карьере. Серьёзность и ответственность по достоинству оценят руководство и коллеги.
Рыбам нужно тщательно планировать поездки, рассчитывать время и не опаздывать. В общении лучше быть сдержанными.
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