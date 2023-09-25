«Горжусь»: Кадыров опубликовал видео избиения сыном Адамом Никиты Журавеля

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Кадыров заявил, что не любит недосказанность. По словам чеченского главы, в интернете много споров по факту избиения его сыном сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля. По этой причине он опубликовал видео, которым подтвердил избиение.
«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — добавил Кадыров подпись к видео.
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