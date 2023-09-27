Госдеп США ищет специалиста для выявления моделей манипуляций в СМИ

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«Данная активность связана в первую очередь с предстоящими в 2024 году выборами президента в США, а также в странах, в которых у США есть стратегический интерес (это Грузия и Молдавия). Выявление моделей манипулирования будет направлено как на противодействие нежелательной информации, так и на беспрепятственное распространение «нужной»», — цитирует RT директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова.
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