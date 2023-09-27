Госдеп США ищет специалиста для выявления моделей манипуляций в СМИ

В жилом районе «Южная Битца» застройщик ФСК приступил к строительству третьего по счёту детского сада для 325 малышей.

Детский сад строится застройщиком в рамках комплексного развития территории, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение общей площадью 5 тысяч кв. метров вместит в себя 14 групп. Специалисты оборудуют в детском саду зал для занятий музыкой, спортивный зал, медицинские кабинеты, кабинет логопеда и другие.

Территорию рядом с детским садом благоустроят, все предметы и малые архитектурные формы будут безопасными.

Завершение строительный работ намечается на 2024 год.

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