Госдума денонсировала конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 10 октября, денонсировала страсбургскую конвенцию о защите национальных меньшинств. Об этом сообщается на официальной странице внесенного в нижнюю палату парламента законопроекта на сайте Госдумы.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что Резолюцией Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года ограничили полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, который создали для мониторинга выполнения государствами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты нацменьшинств.
Помимо этого, Россия потеряла возможность решать интересующие вопросы и следить за нарушением прав русскоязычного населения за рубежом на международном уровне из-за данного мониторингового механизма.
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«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — указано в документе.
Помимо этого, Россия потеряла возможность решать интересующие вопросы и следить за нарушением прав русскоязычного населения за рубежом на международном уровне из-за данного мониторингового механизма.
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Алина Юрчак