Госдума лишила «Вагнер» возможности вербовать заключенных

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Депутат добавил, что теперь желающие нести военную службу заключенные будут иметь возможность заключить контракты только с Минобороны.
Напомним, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ответил на вопрос о законопроекте, который будет регулировать деятельность частных военных компаний. Он также отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут продолжить службу в рядах российской армии.
Ранее «Радио 1» сообщало, как замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что частные военные компании должны действовать только за пределами России. По мнению политика, все военные действия, выполняемые на территории России, должны проходить под строгим контролем Министерства обороны.