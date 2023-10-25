Госдума на год приостанавливает индексацию зарплат госслужащих

Фото: iStock/Oleg Elkov
Государственная дума на планерном заседании приняла решение о приостановке индексации заработных плат для госслужащих.
Соответствующий проект был внесён в Думу 29 сентября.
До 1 января 2025 года действия положение об индексации зарплат государственных служащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих будет приостановлено.
При этом, депутаты напомнили, что с 1 октября 2023 года зарплаты федеральных государственных служащих были повышены на 5,5%.
При этом, вчера депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли проект закона о повышении с 1 января 2024 года уровня пенсионных выплат неработающим пенсионерам.
Читайте также:
«Известия»: В России стало больше людей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей
Зарплату президенту РФ в 2024 году повышать не будут
В России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков
До 1 января 2025 года действия положение об индексации зарплат государственных служащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих будет приостановлено.
При этом, вчера депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли проект закона о повышении с 1 января 2024 года уровня пенсионных выплат неработающим пенсионерам.
Читайте также:
«Известия»: В России стало больше людей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей
Зарплату президенту РФ в 2024 году повышать не будут
В России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков
Евгения Парфентьева