Госдума направила Правительству РФ законопроект о страховании капремонта

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В Правительство РФ направлен законопроект вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (партия ЛДПР), который предложил обязать компании, выполняющие капитальный ремонт, приобретать страхование своей работы на пять лет. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что внесённый законопроект дополнит Жилищный кодекс РФ. Поправка позволит потребовать с компании, выполняющей капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, исправления недостатков в течение 30 дней.
По словам Чернышова, в настоящее время, чтобы устранить недоработки, жителям приходится подавать в суд, лишь после этого компания приступает к исправлениям, которые могут длиться более полугода. Однако бывают и случаи, что людям не удаётся добиться переделывания ремонта.
К тому же, введение страховки позволит компаниям более ответственно относиться к работе, поскольку выполнять работу некачественно будет невыгодно.
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По словам Чернышова, в настоящее время, чтобы устранить недоработки, жителям приходится подавать в суд, лишь после этого компания приступает к исправлениям, которые могут длиться более полугода. Однако бывают и случаи, что людям не удаётся добиться переделывания ремонта.
«Люди годами живут с протекающими крышами, а компания-подрядчик, фонд капремонта и управляющая компания всё это время не спеша со вкусом судятся – решают, кто должен оплатить доработки», – написал депутат в своём Telegram-канале.
К тому же, введение страховки позволит компаниям более ответственно относиться к работе, поскольку выполнять работу некачественно будет невыгодно.
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Анастасия Чинкова