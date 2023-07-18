Госдума одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе ВС РФ

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Госдума на пленарном заседании окончательно приняла законопроект, согласно которому на пять лет повышается предельный возраст пребывания в запасе некоторых военнослужащих, передает ТАСС.
Законе «О воинской обязанности и военной службе» установлен новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.
Кроме того, увеличивается и возраст запасников, пребывающих в мобилизационном резерве. Для старшего офицерского состава он составит 65 лет (ранее был 60), для младшего офицерского состава - 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих другие звания - 55 лет (сегодня 45 лет).
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Однако предусматривается переходный период до 1 января 2028 года, чтобы военные, которые находятся в запасе, могли уходить в отставку поэтапно. При этом они могут добровольно подать заявление о продолжении пребывания в запасе, пока не достигнут предельного возраста.
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Кроме того, увеличивается и возраст запасников, пребывающих в мобилизационном резерве. Для старшего офицерского состава он составит 65 лет (ранее был 60), для младшего офицерского состава - 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих другие звания - 55 лет (сегодня 45 лет).
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Элина Позднякова