Госдума одобрила проект об НДФЛ для работающих из-за границы

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Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении для работающих из-за границы
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому, размер НДФЛ для сотрудников российских компаний, ведущих деятельность за пределами РФ, составит 13-15%, пишет агентство ТАСС.
Сообщается, что одобренные нормы, коснутся работающих за рубежом россиян. Сотрудникам, осуществляющим свою деятельность из-за границы, при этом являющимися работниками российских организаций, определена единая ставка налога в 13-15%.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту.
Сообщается, что одобренные нормы, коснутся работающих за рубежом россиян. Сотрудникам, осуществляющим свою деятельность из-за границы, при этом являющимися работниками российских организаций, определена единая ставка налога в 13-15%.
Анастасия Крестьянова