Госдума поддержала поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе

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Госдума одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.
Предельный возраст некоторых военнообязанных лиц будет увеличен в соответствии с поправкой в законодательстве. Изменения коснутся пребывающих в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.
Отмечается, что дополнительная поправка внесена в проект закона, который предполагает возможность заключить контракт на военную службу для участия в операциях за пределами страны для тех, кто находится в запасе или пребывает на срочной службе.
Ранее о том, когда примут поправки о призывном возрасте, высказывался председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он анонсировал решение вопроса по соответствующему проекту «до окончания сессии».
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Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.
Ранее о том, когда примут поправки о призывном возрасте, высказывался председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он анонсировал решение вопроса по соответствующему проекту «до окончания сессии».
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Анастасия Крестьянова