Госдума поддержала запрет на регистрацию в интернете с иностранной почтой

Фото: iStock/Konstantin Aksenov
Государственная дума РФ поддержала инициативу о запрете на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Александр Бастрыкин рассказал, что при расследовании уголовных дел, следователи нередко выявляют все новые виды мошенничества. Следственный комитет умело внедряет в свою работу все новые цифровые достижения, что помогает гораздо быстрее расследовать и предотвращать преступления.
Читайте также:
Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы с 1 января 2024
Госдума вводит штрафы до 500 000₽ за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации
Госдума приняла закон о повышении штрафов до 1500 рублей за переход ж/д путей
Евгения Парфентьева