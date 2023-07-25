Госдума приняла поправки об увеличении штрафов за неявку в военкомат

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Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, сообщает «ТАСС».
За неявку в военкомат по повестке гражданам теперь грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Уклонение от медицинского обследования, намеренная порча или потеря документов воинского учета будет наказываться штрафом до пяти тысяч рублей.
Ранее Комитет Государственной думы по госстроительству во втором чтении одобрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат. Эти поправки относятся не только к военнообязанным, но и к должностным лицам.
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Евгения Парфентьева