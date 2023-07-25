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Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы, с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет.
Также, в рамках данной инициативы, принята поправка о праве срочников при мобилизации заключать контракты о военной службе с ВС РФ на год.
Отмечается, что предыдущую концепцию законопроекта, в котором было предложено расширить призывной возраст с 21 года до 30 лет, Госдума отклонила.
Нововведение прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что те граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под призыв в 2024 году не подпадут. Такие лица будут зачислены в запас военнообязанных, пояснил он.
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Отмечается, что предыдущую концепцию законопроекта, в котором было предложено расширить призывной возраст с 21 года до 30 лет, Госдума отклонила.
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Анастасия Крестьянова