Госдума приняла в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении школьников к общественно полезному труду
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Об этом пишет агентство ТАСС.
По информации издания, поправки планируется ввести в закон «Об образовании в Российской Федерации». Отмечается, что в настоящее время действует запрет на привлечение учащихся к труду без согласия родителей. По мнению авторов инициативы, данная норма будет не об использовании труда, а о рудовом воспитании школьников.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума разрешит жителям новых регионов не платить кредиты до 2026 года.
По информации издания, поправки планируется ввести в закон «Об образовании в Российской Федерации». Отмечается, что в настоящее время действует запрет на привлечение учащихся к труду без согласия родителей. По мнению авторов инициативы, данная норма будет не об использовании труда, а о рудовом воспитании школьников.
Анастасия Крестьянова