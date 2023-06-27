Госдума приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности коллекторов

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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому, в УК РФ будут внесены нормы, устанавливающие ответственность для коллекторов, которые при осуществлении своей деятельности по взысканию долгов, применяют насилие или угрожают расправой. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, нововведение позволит защитить граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Коллекторы, которые при истребовании долгов будут применять насилие, уничтожение имущества или угрозы расправой, будут подлежать уголовной ответственности. В соответствии с санкцией статьи, максимальным наказание будет лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве коллекторы ошиблись дверью и подожгли чужую квартиру.
По его словам, нововведение позволит защитить граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Коллекторы, которые при истребовании долгов будут применять насилие, уничтожение имущества или угрозы расправой, будут подлежать уголовной ответственности. В соответствии с санкцией статьи, максимальным наказание будет лишение свободы сроком до пяти лет.
Анастасия Крестьянова