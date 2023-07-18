Госдума приняла закон о праве россиян на кредитные каникулы на постоянной основе

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который закрепляет на постоянной основе право граждан РФ на кредитные каникулы по потребительским кредитам.
Нововведение будет действовать с 1 января 2024 года на постоянной основе.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, решить финансовые проблемы постепенно, а для кредиторов риск невозврата денежных средств существенно снизится.
Отмечается, что норма будет распространена на потребительские кредиты, в том числе займы и автокредитование.
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По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, решить финансовые проблемы постепенно, а для кредиторов риск невозврата денежных средств существенно снизится.
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Анастасия Крестьянова