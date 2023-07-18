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Госдума приняла закон о праве россиян на кредитные каникулы на постоянной основе

18 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который закрепляет на постоянной основе право граждан РФ на кредитные каникулы по потребительским кредитам.
Нововведение будет действовать с 1 января 2024 года на постоянной основе.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, решить финансовые проблемы постепенно, а для кредиторов риск невозврата денежных средств существенно снизится.


Отмечается, что норма будет распространена на потребительские кредиты, в том числе займы и автокредитование.

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#Россия
#Госдума
#кредитные каникулы
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Экс-министра культуры Крыма приговорили к 10 годам колонии за взятку в 25 миллионов
18 июля 2023, 15:59

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Новосельская приговорена к десяти годам колонии общего режима за получение взятки в размере 25 млн руб. Денежные средства бывший министр культуры получила при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Кроме того, решением суда, Новосельской запрещено занимать должности в органах власти и в сфере образования на 15 ближайших лет. У обвиняемой есть время на обжалование, так как приговор еще не вступил в законную силу. 

Прежде сообщалось, что арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Греков. Он стал фигурантом уголовного дела ​о закупке оборудования для медицинский организаций. 

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#суд
#Москва
#взятка
#Крым
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В Госдуме и Совете Федерации протекла крыша во время ливня
18 июля 2023, 15:56

Фото: iStock/Oleg Elkov

Во время стихии, которая разбушевалась в Москве 18 июля, в здании Совета Федерации во время круглого стола протекла крыша, при этом в Госдуме с лестничного пролета капает вода, об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, крыша протекла во время совещания на тему «История Совета Федерации: от политического разнообразия к единству регионов». Сначала сенаторы подставили под капающую воду пластиковый стакан, однако позже его пришлось заменить на ведро. Также с водой пытались справиться с помощью салфеток.

Кроме того, в Госдуме вода также проникает на верхние этажи здания, там уже проступают подтёки, при этом с лестничного пролета капает вода.

Напомним, в Москве идёт сильный дождь со шквалистым ветром. Городские улицы оказались затоплены. Также до конца дня в столице ожидается град, ливень и существенное понижение температуры.

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#погода
#лето
#Москва
#ливень
#Госдума
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В Чехове продолжается ремонт муниципальных дорог
18 июля 2023, 15:40

Фото: istockphoto / Andrey Grigoriev

В план по ремонту муниципальных дорог в Чеховском городском округе вошли 52 дороги общего пользования местного значения протяженность 40 километров.
В этом году отремонтируют на 50% больше муниципальных дорог, в сравнении с прошлым годом, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«Запрос на безопасные и качественные дороги часто звучит в обращениях наших жителей. План ремонта дорог формируется по итогам голосования на портале «Добродел», а также на основании анализа поступивших обращений граждан», — написал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
На данный момент уже отремонтировано 6 автомобильных дорог. Строительные работы близки к завершению еще на 6 дорогах.
«Это дороги, расположенные в сельских населенных пунктах: д. Игумново, д. Каргашиново, д. Тюфанка. Немаловажно, что в план ремонта вошли такие важные объекты, как дорога в д. Шарапово ЖСК «Боровик» и 2 дороги, ведущие к земельным участкам, выданным многодетным семьям в д. Сидориха и д. Алексеевка. Почти на всех в данный момент ведутся работы. Исключение составляет д. Алексеевка, где ремонт начнется чуть позже», — добавил глава муниципалитета в своем официальном телеграм-канале.
Все работы по ремонту завершатся до конца 3-го квартала текущего года. 

Кроме того, на территории округа отремонтируют 7 региональных дорог протяженность 24,6 километров. 

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#Чехов
#ремонт дорог
#муниципальные дороги
#Георгий Артамонов
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В МО России предупредили об опасности экспериментов военных США с комарами
18 июля 2023, 15:38

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что эксперименты военных США с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий.
По его словам, американские специалисты успешно владеют методиками по созданию и распространению переносчиков заболеваний. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.

Кириллов отметил, что насекомые, инфицированные вирусом, выращиваются, а затем успешно переносят эпидемии. Деятельность США в этом направлении чревата ухудшением эпидемической обстановки, отметил он. 

Ранее, Кириллов рассказал о формировании США искусственных очагов опасных инфекционных заболеваний. 

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#Минобороны
#комары
#США
#эпидемии
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Климатолог Семенов предсказал рост природных пожаров в России из-за потепления
18 июля 2023, 15:37

Фото: IStock/Gilitukha

В южные страны Европы в ближайшие дни может прийти экстремальная жара в связи с «тепловым взрывом» в пустыне Сахара. Однако климатологи уверены, что это происходит из-за ежегодных погодных аномалий и России такая жара не угрожает. Для России актуальная другая проблема – глобальное потепление.
Как рассказал «Радио 1» климатолог Владимир Семенов, потепление происходит из-за роста концентрации парниковых газов. Это связано со сжиганием ископаемого топлива. По его словам, за последние 40 лет температура повысилась на два градуса, и в будущем будет только расти.
«Нам надо готовиться к волнам жары. В какой-то мере это способствует увеличению пожаров. На территории юго-восточной Сибири, например, в Иркутской области, Бурятии, Красноярском крае –каждый год наблюдается пожароопасная ситуация. В связи с тем, что на юге Сибири будет жарче и суше – это будет способствовать гораздо большему количеству пожаров, их площадь будет расти», — сказал Владимир Семенов.
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#климат
#жара
#пожар
#Владимир Семенов
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Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин строить карьеру и откладывать деторождение
18 июля 2023, 15:28

Фото: сайт Кремля

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что стремление женщин к созданию карьеры и обеспечению материальной базы, из-за которого рождение детей откладывается на потом — это порочная практика.
По словам Мурашко, из-за этого возникли такие проблемы, как: бесплодие, ЭКО, недоношенные дети.

«Ситуация должна быть пересмотрена. Посыл должен быть иной», — отметил глава Минздрава.

Мурашко также дополнил, что ранний срок родов будет благоприятен не только для здоровья самой женщины, но и для здоровья ее детей и карьеры.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена. Он выступил с инициативой перевести подобные препараты на учет.

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Мурашко рассказал о состоянии девочки, чьи родители погибли в ЧП на мосту

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#Мурашко
#деторождение
#женщины
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Мурашко рассказал о состоянии девочки, чьи родители погибли в ЧП на мосту
18 июля 2023, 15:12

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что состояние пострадавшей девочки, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, стабилизируется. Об этом Мурашко сообщил журналистам.
На данный момент девочка находится в краевой клинической больнице в Краснодаре. 

Напомним, в результате теракта на Крымском мосту произошел подрыв машины, в которой находилась 14-летняя Ангелина вместе с родителями. Родители девочки погибли. Ангелина потеряла память и не могла вспомнить имена своих близких. В данный момент девочка в сознании, но до сих пор не знает, что мама и папа погибли. Психологи и врачи высказываются против того, чтобы девочке рассказали о гибели ее родителей, так как эта информация может повредить выздоровлению девочки.

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#Мурашко
#ЧП
#Крымский мост
#пострадавшая девочка
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Синоптик Вильфанд рассказал, какая погода ждёт жителей Москвы в конце июля
18 июля 2023, 15:06

Фото: IStock/Doctor_bass

На Москву надвигаются сильные дожди и ветра. Ожидается, что ливень задержится в столице до 19 июля. Стоит ли ждать москвичам тёплой погоды после этого, «Радио 1» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в течение ближайшей недели погода будет преимущественно ниже нормы на два-три градуса.
«Вечером завтра осадки существенно уменьшатся, послезавтра будет уже практически без осадков. В последующие дни недели ожидаются только небольшие кратковременные дожди, но температура понизится, потому что воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, будет облачность, температура будет около 20 градусов. Для второй половины июля – это прохладно», — сказал Роман Вильфанд. 
При этом, синоптик подчеркнул, что сильных дождей на территории региона в ближайшее время больше не ожидается.
«Такая обстановка у нас сохранится до 28 июля, дальше идут уже вероятные прогнозы, возможно, там постепенно начнёт повышаться», — заключил специалист. 
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#погода
#Москва
#Роман Вильфанд
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Эксперт по кибербезопасности Курочкин назвал пять правил надежного пароля
18 июля 2023, 15:00

Фото: istockphoto / tsingha25

Надежный пароль может помочь сохранить ваши деньги от мошенников. «Вечерняя Москва» вместе с экспертом напомнила главные правила, которых должен придерживаться человек при создании пароля.
По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, надужный пароль должен иметь не менее восьми символов, заглавные и прописные буквы, цифры, которые рапсоложены не по порядку, и другие символы. 
 
Курочкин добавил, что чем чаще изменять пароль, тем лучше для ваших данных. Также, специалист отметил, что важно не использовать один пароль во всех сервисах и постоянно их обновлять.

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#правила
#надежность
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