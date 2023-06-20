Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу

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Госдума РФ приняла закон о призыве осужденных и ограничено годных на военную службу по контракту
Госдума РФ приняла закон о возможности призыва осужденных и ограниченно годных на военную службу по контракту. Об этом пишет издание РИА Новости.
Сообщается, что в соответствии с законодательством, желающие заключить контракт с Минобороны РФ смогут это сделать. В пояснительной записке указано, что данная норма будет распространяться в том числе в период мобилизации, период военного положения и военное время. Отмечается, что исключение составят лица, имеющие судимость за тяжкие преступления, в период военного положения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста.
Сообщается, что в соответствии с законодательством, желающие заключить контракт с Минобороны РФ смогут это сделать. В пояснительной записке указано, что данная норма будет распространяться в том числе в период мобилизации, период военного положения и военное время. Отмечается, что исключение составят лица, имеющие судимость за тяжкие преступления, в период военного положения.
Анастасия Крестьянова