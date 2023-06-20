Госдума приняла закон о запрете пересылки данных через иностранные мессенджеры

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Госдума ввела штрафы за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг
Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект об административной ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Об этом сообщает агентство ТАСС.
В соответствии с введенными нормами, с 1 марта в России будет действовать закон, запрещающий передачу личных данных посредством иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг. Положения также устанавливают запрет на передачу персональных данных при выполнении государственного задания. Нарушение законодательства будет чревато штрафами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минцифры заявили об отсутствии планов ограничить мессенджеры для общения.
В соответствии с введенными нормами, с 1 марта в России будет действовать закон, запрещающий передачу личных данных посредством иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг. Положения также устанавливают запрет на передачу персональных данных при выполнении государственного задания. Нарушение законодательства будет чревато штрафами.
Анастасия Крестьянова