Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

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В Госдуме приняли закон о четырехкратном увеличении страховых выплат пассажирам такси
Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому будет проводиться обязательное страхование пассажиров легковых такси. Об этом пишет издание «МК».
В соответствии с текстом документа, с 1 сентября 2024 года размер страховых выплат пассажирам будет увеличен в четыре раза. Отмечается, что перевозчики, которые осуществляют деятельность используя легковые авто, будут обязаны застраховать свою ответственность. Сумма страховки должна составлять минимум два миллиона рублей за причинение вреда здоровью каждому пассажиру.
Издание подчеркивает, что в настоящее время закон об обязательном страховании не распространяется на такой вид транспорта, как такси. В соответствии с принятыми поправками, размер компенсации существенно возрастет. Например, в случае гибели пассажира, размер страховых выплат составит 2,025 млн. рублей, тогда как до внесения изменений, размер компенсации составлял 500 тысяч рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме хотят вернуть в УК статью об обмане потребителей.
В соответствии с текстом документа, с 1 сентября 2024 года размер страховых выплат пассажирам будет увеличен в четыре раза. Отмечается, что перевозчики, которые осуществляют деятельность используя легковые авто, будут обязаны застраховать свою ответственность. Сумма страховки должна составлять минимум два миллиона рублей за причинение вреда здоровью каждому пассажиру.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме хотят вернуть в УК статью об обмане потребителей.
Анастасия Крестьянова