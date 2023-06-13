Госдума приняла законопроект Мособлдумы о повышении штрафов за переход путей в неположенных местах

Фото: Минтранс МО
Предлагается поднять штраф со 100 до 2 тыс рублей
Госдума приняла в первом чтении разработанный Мособлдумой законопроект об увеличении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Документ представил глава комитета регионального парламента по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев. Ранее проект закона поддержало правительство.
В прошлом году Мособлдума внесла в федеральный парламент законодательную инициативу об увеличении наказания за подобное правонарушение со 100 до 2 тыс рублей.
Между тем член думского комитета по государственному строительству и законодательству Отари Аршба отметил, что размер штрафа станет темой дальнейших обсуждений ко второму чтению.
Ранее «Радио 1» сообщало, что масштабная акция по безопасности прошла на 45 железнодорожных станциях Подмосковья.
В прошлом году Мособлдума внесла в федеральный парламент законодательную инициативу об увеличении наказания за подобное правонарушение со 100 до 2 тыс рублей.
«Действующая мера наказания не работает, люди продолжают перебегать пути в неположенных местах, что приводит к трагедиям. За пять лет в Московской области в происшествиях, связанных с железнодорожным транспортом, пострадали более 2 тыс человек. 1,6 тыс случаев закончились летальным исходом. То есть почти 70% происшествий – это смерть человека», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он полагает, что усиление ответственности поможет снизить смертность на железной дороге.
Между тем член думского комитета по государственному строительству и законодательству Отари Аршба отметил, что размер штрафа станет темой дальнейших обсуждений ко второму чтению.
Ранее «Радио 1» сообщало, что масштабная акция по безопасности прошла на 45 железнодорожных станциях Подмосковья.
Лора Луганская