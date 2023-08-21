Радио1
Главная / Новости / Общество/ Госдума рассмотрит законопроект о пособиях для работающий матерей, у которых есть ребёнок до 1,5 лет

Госдума рассмотрит законопроект о пособиях для работающий матерей, у которых есть ребёнок до 1,5 лет

21 августа 2023, 16:05

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах матерям, которые вышли из декретного отпуска до достижения ребёнком 1,5 лет.
Кроме того, предлагается сохранить ежемесячную выплату семьям, чей доход во время выплаты пособия стал выше прожиточного минимума. Останина уточнила, что сейчас при повышении доходов одного из родителей им могут отказать в выплате пособий.

По мнению депутата, нынешнее законодательство, фиксирующее выплаты пособий семьям с детьми, удерживает женщин от выхода на работу. Сейчас выплаты получают только те, у кого неполная рабочая занятость или те, кто продолжает находиться в декретном отпуске. Нововведение позволит женщине выйти на работу и при этом получать пособия по уходу за ребёнком младше 1,5 лет.


Законопроект положительно скажется на российских семьях, и, при этом, поспособствует росту экономики страны.

Читайте также:

Депутат Останина предлагает выдавать сертификат на жильё за рождение 5 ребенка

Депутат Останина поддержала предложение о введении квоты для иностранных школьников

Волынец предложила установить звание «Отец-герой»
#пособия
#мать
#работа
#госдума
Читайте нас в
Уголовное дело возбудили после смертельной экскурсии по коллекторам Москвы
Следователи возбудили уголовное дело после диггерской экскурсии в Москве
21 августа 2023, 17:10

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

После экскурсии по московским коллекторам, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека, возбуждено уголовное дело.
В следственных органах сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.  

Отмечается, что в настоящее время уже задержан один из организаторов экскурсии. Он доставлен на допрос. Точное число погибших в настоящее время не известно. Поиски людей, которые предположительно могли быть на экскурсии под землей, продолжаются.   

Трагедия произошла накануне в Москве. Диггеры находились на ​экскурсии в коллекторах столицы, когда начался сильный ливень. 

Читайте также: 

В Москве задержали одного из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам

Диггер Давыдов назвал главное правило исследований подземных объектов

Два диггера захлебнулись в коллекторах Москвы
#трагедия
#ливень
#уголовное экскурсии
#поиски
Читайте нас в
Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла жителю Подольска восстановить право на медицинскую помощь
21 августа 2023, 17:02

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

К Уполномоченному по правам человека в московской области Ирине Фаевской обратился житель Подольска Станислав с просьбой помочь записаться на обследование к узкому специалисту — сурдологу.

Заявитель Станислав имеет проблемы со слухом, в связи с чем и хотел записаться на приём к врачу, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

«В вопросах здоровья время играет большую роль, а наш заявитель не мог записаться к узкому специалисту на обследование больше года. Чтобы оперативно решить его вопрос, я обратилась в региональное министерство здравоохранения. Совместно нам удалось выявить и устранить нарушения в кратчайшие сроки. Станислава информировали о дате и времени консультации».

Читайте также:

Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование в МФЦ.

Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла восстановить право на льготы по ЖКУ.

Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла восстановить право на единовременную выплату бойцу СВО.
#льготы
#мфц
#консультации
#жители
#нарушения
#жку
#право
#омбудсмен
#служба
#ирина фаевская
Читайте нас в
Воробьёв: до 2030 года в Подмосковье газифицируют более 500 населённых пунктов
21 августа 2023, 16:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 2023 по 2030 годы в Подмосковье будет газифицировано 515 населённых пунктов, где проживает 74 тыс человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с правительством региона и главами городских округов.
Одной из главных тем совещания стала газификация в Подмосковье. Сегодня её уровень превысил 98%. 
«Уже два года мы ведём догазификацию по президентской программе при активном участии Газпрома и Мособлгаза. Это коснулось 120 тыс домов. В предыдущие два года, с 2021 по 2022 годы газифицировали 78 тыс, в этом году будет 34 тыс подключений. Мы являемся самым заметным регионом и дальше продолжаем эту работу», – сказал Воробьёв
Он добавил, что за 10 лет по областной программы газ получили около 200 тыс жителей 588 населённых пунктов. 
«Программа была продлена, и с 2023-го по 2030-й в Подмосковье газифицируют 515 населённых пунктов с населением 74 тыс человек», – уточнил глава региона.
Подмосковье – лидер по объемам догазификации в рамках президентской программы. Топливо уже пришло в 3,1 тыс населённых пунктов. Оно доведено до границ 120 тыс участков. Всего заключено 108 тыс договоров. 

Заявку на подведение газа можно подать в МФЦ, на сайте Мособлгаза или в офисах компании, на региональном портале госуслуг. Для удобства жителей в области работают и 12 мобильных офисов соцгазификации. 
 
Трубы прокладывают во всех населённых пунктах, где уже есть газ. Для жителей эта услуга бесплатная. Заявителям нужно будет оплатить лишь выбранный комплект оборудования и работы внутри участка. Единственное условие – дом должен быть официально зарегистрирован. 
 
Также в рамках «Социальной газификации» уже произведена 1 тыс льготных подключений. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс рублей. С января 2023-го в список льготников добавились семьи, имеющие более трёх детей, и семьи участников спецоперации. 
 
Кроме того, в Московской области дома почти 200 тыс жителей газифицированы по губернаторской программе. С 2013 года голубое топливо пришло почти в 600 пунктов, где не было газа. В планах на этот год – 60 населённых пунктов, где проживают 10 тыс человек. 
 
Воробьёв напомнил, что резидент подписали закон о более ответственном регулировании газовой безопасности. В Подмосковье будет единый оператор – Мособлгаз.
 
Читайте также:

Подготовку к отопительному сезону в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября

Воробьёв назвал срок открытия МЦД-4

Воробьёв: с открытием новых направлений МЦД в Подмосковье запускают 75 автобусов

#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#газификация
#социальная газификация
Читайте нас в
В Японии обсудят сроки сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан
21 августа 2023, 16:54

Фото: istockphoto/IG_Royal

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует на следующей неделе провести встречу с членами правительства, чтобы обсудить конкретные сроки начала сброса в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».
По сведениям телеканала NHK, японский премьер, который сейчас уехал в США для участия в трехстороннем саммите с президентом Джо Байденом и лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем, сразу после возвращения отправится на АЭС, чтобы лично проверить готовность инфраструктуры к началу сброса воды. Также у Кисиды запланирована встреча с представителями рыболовецких кооперативов.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.

Читайте также:

Эколог Жуков опроверг негативное влияние радиоактивных вод Фукусимы на природу Дальнего Востока

Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с «Фукусимы»

Жители Фукусимы смогут вернуться домой

#сша
#авария
#аэс
#встреча
#япония
Читайте нас в
Подготовку к отопительному сезону в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября
21 августа 2023, 16:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В трёх городских округах Подмосковья при содействии Газпрома пройдёт масштабный ремонт систем теплоснабжения. Это Воскресенск, Солнечногорск и Химках, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы запланировали с Газпромом масштабный ремонт систем теплоснабжения в Воскресенске, Солнечногорске и Химках», – сказал глава региона в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Сейчас готовность системы теплоснабжения в Подмосковье превышает 80%.
«Модернизация системы ЖКХ включает не только новые котельные. Неправильно было бы думать, что речь идёт лишь о переходе с мазута на газ или с неэффективного газового котла на современный, более мощный. Нет, это, прежде всего, замена сетей, что требует огромный ресурсов, как финансового, так и трудового. Какие котельные мы бы не ставили при дополнительной нагрузке на сети, а каждый новый дом и микрорайон – это дополнительная нагрузка, они должны соответствовать всем необходимым требованиям, – сказал Воробьёв. 
Он признал, что зимой в некоторых городах возникали проблемы с системами теплоснабжения, но сейчас реализуется большая концессия с Газпромом, которая позволяет модернизировать котельные. Всего их в Подмосковье – 2,7 тыс. 
 
К отопительному периоду уже подготовлено более 2,2 тыс котельных. Также в норму приведут свыше 1,4 тыс центральных тепловых пунктов, более 43 тыс трансформаторных подстанций, 160 тыс км электросетей, 11 тыс км теплосетей и 60 тыс км газопроводов. Помимо этого, будет создан запас жидкого топлива из более чем 35 тыс тонн.
«Все краткосрочные программы ремонтов у нас идут неплохо. Общий объём исполнения составляет 99,9%. Есть муниципалитеты, которые выполнили план уже полностью – это Коломна, Королёв, Орехово-Зуевский и Балашиха. Что касается более длительных программ, инвестиционных, то здесь в числе лидеров – пять городских округов: Подольск, Лыткарино, Сергиево-Посадский, Раменский и Солнечногорск», – доложил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
На особом контроле – подготовка к отопительному сезону в городских округах Химки, Солнечногорск и в посёлке Лопатинский городского округа Воскресенск. Прошлой зимой оттуда поступало много жалоб из-за большого количества аварий. Вместе с Газпромом» в этих муниципалитетах отремонтируют 120 объектов более чем на 2 млрд рублей.
 
В полном объёме подготовка к зимнему сезону в Подмосковье должна закончиться до 15 сентября.

Читайте также:

Воробьёв: с открытием новых направлений МЦД в Подмосковье запускают 75 автобусов

Воробьёв назвал срок открытия МЦД-4

Воробьёв: в Подмосковье осталось благоустроить одну станцию МЦД-3


 

#александр самарин
#андрей воробьёв
#губернатор
#жкх
#теплоснабжение
#теплотрасса
#ремонт
#отопительный сезон
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Россиянам предрекли заметное подорожание хлеба
Хлеб в России подорожает на 10% в связи с выходом из зерновой сделки
21 августа 2023, 16:41

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Осенью текущего года хлеб в России подорожает на 10% в связи с выходом из зерновой сделки, падением рубля и санкционными ограничениями. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.
По информации портала, фактором, обуславливающим рост цены, стал выход России из зернового соглашения. Стоимость зерна и муки растет как на российском рынке, так и на мировом.  

Также, оказало влияние на стоимость продукта ослабление национальной валюты и рестрикции, введенные в отношении РФ. Кроме того, помимо хлеба, подорожают упаковочные материалы. Осенью закупки обойдутся на 20% выше стоимости, что скажется на рыночной цене товара.  

Читайте также: 

ФАС проверит, насколько обоснованы цены на мясо птицы в России

Союз предпринимателей прогнозирует рост цен на продукты до 20%

Экономист Долгова: Слабый рубль приведет к подорожанию молока, колбасы и яиц

#продукты
#цены
#рост
#рф
#хлеб
Читайте нас в
Над Землёй пролетит потенциально опасный метеорит
21 августа 2023, 16:31

Фото: istockphoto.com/isil terzioglu

Над Землей пролетит потенциально опасный астероид 23 августа примерно в 11:18 по московскому времени.
Отмечается, что небесное тело будет находиться примерно в 6,1 млн км от Земли и пересечёт её орбиту. Астероид диаметром от 430 до 960 м.

«Это крупный астероид — он в 15 раз больше Челябинского метеорита, по калибру напоминает Тунгусский. Но он проходит далеко от нас, и сейчас мы можем не беспокоиться. Другое дело, что, если его орбита время от времени пересекает орбиту Земли, при следующей встрече или через несколько других это прохождение может быть близким», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» доктор физико-математических наук, завотделом Института астрономии РАН Олег Малков.

Эксперт подчеркнул, что по поводу этого события не стоит сильно беспокоиться, поскольку астероиды всегда летали рядом с Землей. Сейчас люди заостряют на этом внимание лишь потому, что просто научилось лучше исследовать космическое пространство.

До этого космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с «Царьградом» высказал уверенность в том, что после этого случая будет запущена вторая лунная миссия, которая, вероятнее всего, будет успешной.

Читайте также:

Депутат Госдумы Горелкин прокомментировал неудачу миссии «Луна-25»

Аппарат лунной миссии Индии «Чандраян-3» готовится к посадке на спутник Земли

Роскосмос: «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование
#станция
#луна
#астероид
#космос
#наука
Читайте нас в
Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона
В Екатеринбурге арестовали фигуранта дела об убийстве аспиранта УрФУ из Габона
21 августа 2023, 16:28

Фото: iStock/Zolnierek

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в убийстве аспиранта Уральского федерального университета из Габона. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц.

Прежде сообщалось, что 32-летний житель Габона прибыл в Екатеринбург для поступления в учебное заведение. 18 августа аспирант был ранен ножом во время драки на одной из улиц города. По подозрению в убийстве был задержан житель Свердловской области. Он частично признал вину и сообщил, что причиной конфликта не была расовая принадлежность убитого. По его словам, ссора произошла из-за девушки. 

Подозреваемый арестован по решению суда. Расследование уголовного дела продолжается. 

Читайте также: 

Бывшего сотрудника ФСБ трансгендера Майерс оштрафовали по делу о гостайне

Подростка задержали за поджог российского флага

Экс-начальника наркоконтроля Свердловской области будут судить по делу о мошенничестве
#расследование
#екатеринбург
#убийство
#студенты
Читайте нас в
В образовательных учреждениях Белгородской области укрепляют окна бронированной плёнкой
21 августа 2023, 16:28

Фото: iStock/Alexey Kabanov

В Белгородской области проводится подготовка образовательных учреждений перед новым учебным годом, с учётом требований техники безопасности, в связи с атаками украинских беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал и.о. директора школы МАОУ «ЦО №1» Евгений Бабкин.
Он сообщил, что на окна наклеивается бронированная плёнка, также они дополнительно защищаются мешками с песком.

При этом, оперштаб принял решение открыть 1 сентября не все учебные заведения Белгородской области. Закрыты будут те, которые находятся менее чем в 20 километрах от границы. 

Уточняется, что в каждом образовательном учреждении будут оборудованы укрытия, педагоги смогут предоставить первую медицинскую помощь в случае какого-либо происшествия, а также будут выполняться общие требования антитеррористической безопасности.

Ранее мэр Белгорода Валентин Девидов заявил, что в учебном процессе произойдёт ряд изменений. Уроки будут сокращены на 5-10 минут, дети будут приходить в школу в ограниченном количестве, с учётом вместимости укрытия. За каждым классом будет закреплено определённое место в укрытии, в школах развешена дополнительная навигация на случай ЧС. А администрацией города выделено финансирование для обеспечения безопасного учебного процесса для детей.

Читайте также:

ВСУ сбросили снаряд на белгородское село

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Гладков: ВСУ за сутки более сотни раз обстреляли Белгородскую область
#белгород
#школа
#защита
#безопасность
#беспилотник
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников