Госдума рассмотрит законопроект о пособиях для работающий матерей, у которых есть ребёнок до 1,5 лет

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По мнению депутата, нынешнее законодательство, фиксирующее выплаты пособий семьям с детьми, удерживает женщин от выхода на работу. Сейчас выплаты получают только те, у кого неполная рабочая занятость или те, кто продолжает находиться в декретном отпуске. Нововведение позволит женщине выйти на работу и при этом получать пособия по уходу за ребёнком младше 1,5 лет.
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