Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола

Фото: Официальный сайт Государственной думы
Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроект о запрете смены пола
Госдума планирует обсудить на пленарном заседании законопроект, касающийся запрета изменения пола, передает РИА Новости. Как сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, в конце мая был представлен законопроект, цель которого — установить строгий запрет на медицинские процедуры, связанные с изменением пола, а также исключить возможность официальной регистрации смены пола без хирургического вмешательства.
Толстой отметил, что инициативу поддержали около 400 депутатов. В законопроекте предусмотрено исключение для случаев врожденных аномалий у детей. Толстой уточнил, что в таких случаях медицинские процедуры могут быть разрешены только на основании решения врачебной комиссии федерального медицинского учреждения, а не решения одного врача.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил скорейшую доработку законопроекта с учетом предложений депутатов. Он также подчеркнул, что недопустима ситуация, когда частные клиники выдают справки о смене пола за 30-60 тысяч рублей, при этом не проводя никаких операций.
Николай Коломейцев, первый заместитель руководителя фракции КПРФ, считает, что закон должен иметь четкие механизмы применения. В то же время Владислав Даванков, заместитель председателя Госдумы из НЛ, который надзирает подготовку законопроекта, заявил, что смена пола является «психическим расстройством». Депутат Михаил Делягин сказал, что люди после хирургической смены пола живут не более 45 лет.
Ранее сообщалось, что одним из первых шагов по укреплению представлений о семейных ценностях в законодательстве РФ будет отмена допустимости смены пола в паспорте и других документах.
Толстой отметил, что инициативу поддержали около 400 депутатов. В законопроекте предусмотрено исключение для случаев врожденных аномалий у детей. Толстой уточнил, что в таких случаях медицинские процедуры могут быть разрешены только на основании решения врачебной комиссии федерального медицинского учреждения, а не решения одного врача.
Николай Коломейцев, первый заместитель руководителя фракции КПРФ, считает, что закон должен иметь четкие механизмы применения. В то же время Владислав Даванков, заместитель председателя Госдумы из НЛ, который надзирает подготовку законопроекта, заявил, что смена пола является «психическим расстройством». Депутат Михаил Делягин сказал, что люди после хирургической смены пола живут не более 45 лет.
Ранее сообщалось, что одним из первых шагов по укреплению представлений о семейных ценностях в законодательстве РФ будет отмена допустимости смены пола в паспорте и других документах.
Артем Кузьмин