Госдума разрешит жителям новых регионов не платить кредиты до 2026 года

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Госдума планирует запретить взыскивать долги по кредитам жителей новых российских регионов до 2026 года
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который временно запретит взыскивать долги по кредитам и займам с жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, пишет РИА Новости.
Запрет коснется задолженности физических лиц перед профессиональными кредиторами (кредитные и микрофинансовые организации). При этом он не распространится на долги между физлицами в пределах 50 тысяч рублей и на задолженности по жилищно-коммунальным услугам, а также по займам ИП.
Мера будет действовать в новых российских регионах до 1 января 2026 года на просроченные задолженности, которые возникли до 30 сентября 2022 года.
Ранее были перечислены самые опасные кредиты. Кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявил, что россиянам следует остерегаться кредитов в иностранной валюте с плавающими ставками и экспресс-кредитов.
Он также прокомментировал новость об увеличении числа россиян, у которых есть кредиты. Эксперт отметил, что такая ситуация может быть связана с тем, что значительное число граждан вынуждены совершать покупки в долг, не имея приличного уровня доходов.
Запрет коснется задолженности физических лиц перед профессиональными кредиторами (кредитные и микрофинансовые организации). При этом он не распространится на долги между физлицами в пределах 50 тысяч рублей и на задолженности по жилищно-коммунальным услугам, а также по займам ИП.
Ранее были перечислены самые опасные кредиты. Кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявил, что россиянам следует остерегаться кредитов в иностранной валюте с плавающими ставками и экспресс-кредитов.
Он также прокомментировал новость об увеличении числа россиян, у которых есть кредиты. Эксперт отметил, что такая ситуация может быть связана с тем, что значительное число граждан вынуждены совершать покупки в долг, не имея приличного уровня доходов.
Мария Фирсова