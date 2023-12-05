Госдума в первом чтении одобрила право регионов запрещать «наливайки»

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предоставляет региональным властям право ограничивать продажу слабоалкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно данному документу, регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в «наливайках», ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, которые расположены не только в многоквартирных домах, но и на прилегающих к ним территориях. В пояснительной записке к документу говорится что в Москве из порядка двух тысяч точек общественного питания, находящихся в многоквартирных домах, только семьдесят имеют лицензии на продажу алкоголя.
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