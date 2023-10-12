Госдума внесла поправки в закон о военном положении в России

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Государственная Дума в третьем чтении одобрила закон об отмене уведомления генсека Совета Европы (СЕ) о введении военного или чрезвычайного положения в РФ. Информацию сообщает ТАСС.
«Закон исключает из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании Генерального секретаря Совета Европы о введении (прекращении) такого положения на территории России», — указано в сообщении.Изменения в законе связаны с окончанием участия РФ в СЕ. Напомним, Российская Федерация вышла из Совета Европы в марте 2022 года.
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