Госдума во II чтении приняла законопроект о запрете смены пола

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Госдума поддержала поправку к законопроекту о запрете смены пола, согласно которой брак считается аннулированным, если один из супругов сменил пол.
В соответствии с поправкой, операции по смене пола могут быть разрешены законодательством только по медицинским показаниям.
Врачебная комиссия утвердит перечень аномалий, которые будут предусматривать смену пола. После принятия законопроекта в I чтении, в него был внесен ряд поправок, одобренных комитетом Госдумы по охране здоровья. В соответствии с дополнениями, граждане, сменившие половую принадлежность, будут лишены права усыновления детей. Также, будет аннулирован брак, в случае, если один из супругов сменил пол.
Окончательное чтение проекта пройдет 14 июля.
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Врачебная комиссия утвердит перечень аномалий, которые будут предусматривать смену пола. После принятия законопроекта в I чтении, в него был внесен ряд поправок, одобренных комитетом Госдумы по охране здоровья. В соответствии с дополнениями, граждане, сменившие половую принадлежность, будут лишены права усыновления детей. Также, будет аннулирован брак, в случае, если один из супругов сменил пол.
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Анастасия Крестьянова