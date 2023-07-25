Госдума вводит штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации

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Госдума приняла во втором чтении поправку о введении штрафов до 500 тыс. рублей за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации.
Действующее законодательство об административных правонарушениях дополнено новой статьей. В соответствии с нововведением, за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, будут введены штрафы, сумма которых может достигать 500 тыс. рублей.
Внесенные поправки также предусматривают административную ответственность в виде штрафа за неисполнение обязанностей по обеспечению поставки техники и вооружения в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Также, во втором чтении принята поправка, согласно которой, россиянин, не явившийся в военкомат по повестке, будет оштрафован. Максимальный размер штрафа составит 30 тысяч рублей.
В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о повышении призывного возраста.
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Внесенные поправки также предусматривают административную ответственность в виде штрафа за неисполнение обязанностей по обеспечению поставки техники и вооружения в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Также, во втором чтении принята поправка, согласно которой, россиянин, не явившийся в военкомат по повестке, будет оштрафован. Максимальный размер штрафа составит 30 тысяч рублей.
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Анастасия Крестьянова