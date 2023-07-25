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Госдума вводит штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации

Госдума вводит штрафы до 500 000₽ за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации
25 июля 2023, 14:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла во втором чтении поправку о введении штрафов до 500 тыс. рублей за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации.
Действующее законодательство об административных правонарушениях дополнено новой статьей. В соответствии с нововведением, за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, будут введены штрафы, сумма которых может достигать 500 тыс. рублей.

Внесенные поправки также предусматривают административную ответственность в виде штрафа за неисполнение обязанностей по обеспечению поставки техники и вооружения в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Также, во втором чтении принята поправка, согласно которой, россиянин, не явившийся в военкомат по повестке, будет оштрафован. Максимальный размер штрафа составит 30 тысяч рублей.


В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о повышении призывного возраста.

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#Госдума
#мобилизация
#штраф
#комиссариаты
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Генпрокуратура признала телеканал «Дождь»* нежелательной организацией
Латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь»* признаны нежелательными в РФ
25 июля 2023, 15:06

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь»*.
Соответствующая информация размещена в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве пояснили, что к телеканалу ранее были приняты меры по ограничению, в связи с неоднократным нарушением законодательства о деятельности СМИ на территории РФ. 

Латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь»* принадлежат журналистке, признанной иноагентом. 

Ранее сообщалось о включении Всемирного фонда дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций в России. 

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*признан иностранным агентом
#Генпрокуратура
#телеканал
#нежелательная деятельность
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Призывникам запретили покидать Россию после получении повестки
ГД утвердила поправку о запрете выезда призывников из РФ после направления повестки
25 июля 2023, 14:59

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Государственная Дума приняла поправки, запрещающие призывникам выезжать из России с того дня, как повестка будет размещена в реестре и отправится на место работы или учёбы.
В документе уточняется, что запрет на выезд из страны является временной мерой, которая обеспечит явку призывника в военкомат.
 
«Запрет применяется со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, в том числе направления повестки военного комиссариата по месту работы (учебы) гражданина», - говорится в тексте документа.
 
Кроме того, запрет также будет действовать и с момента личного вручения повестки призывнику.

Также Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы, с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет. В рамках данной инициативы, принята поправка о праве срочников при мобилизации заключать контракты о военной службе с ВС РФ на год.

#Госдума
#поправки
#призывник
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Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста
Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы с 1 января 2024
25 июля 2023, 14:48

Фото: iStock/scaliger

Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы, с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет.
Также, в рамках данной инициативы, принята поправка о праве срочников при мобилизации заключать контракты о военной службе с ВС РФ на год.

Отмечается, что предыдущую концепцию законопроекта, в котором было предложено расширить призывной возраст с 21 года до 30 лет, Госдума отклонила. 

Нововведение прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что те граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под призыв в 2024 году не подпадут. Такие лица будут зачислены в запас военнообязанных, пояснил он. 

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#Госдума
#призывной возраст
#поправки
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Как изменятся правила призыва с 1 января 2024 года
Правила призыва на военную службу в России изменятся с 1 января 2024 года
25 июля 2023, 14:44

Фото: IStock/scaliger

В России могут расширить призывной возраст россиян до 30 лет. 25 июля комитет Госдумы по обороне одобрил поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Таким образом, с 1 января 2024 года на срочную службу смогут призывать россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

Кто пойдёт служить с 1 января 2024 года? 

В Госдуме изначально хотели постепенно повысить призывной возраст. Так, в 2024 году призываться должны были граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Однако спустя время депутаты отказались от такой идеи и решили оставить нижний предел прежним — 18 лет. При этом, возраст призывников увеличили до 30 лет.

Таким образом, граждане России, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса, они не попадут под призыв в 2024-м. 

Кто имеет право на отсрочку от армии? 

Правила по отсрочке в 2024 году не изменятся. Как и прежде, её смогут получить следующие категории граждан:

Отсрочка для студентов

Если молодой человек учится в колледже или институте, то военкомат не имеет права призвать его на службу в армию. При этом, действует только на первое образование после школы. Например, когда человек окончил колледж или техникум и хочет поступать в вуз, отсрочка уже не положена.

Но если юноша получил степень бакалавриата и решил пойти в магистратуру, в армию его также не призовут.

Важное правило: учиться нужно очно. Заочникам и очно-заочникам отсрочка не положена. 

Ухаживающие за близким: как получить отсрочку от армии

Если человек ухаживает за близким родственником, его также не могут призвать в армию. Но это работает только в том случае, если призывник является такому человеку отцом, совершеннолетним родным братом, дедушкой или усыновителем. Так, оформить уход за троюродным дядей и получить отсрочку не удастся.

Этот пункт работает также при условии, что присматривать за родственником больше некому.

Призывники с проблемами по здоровью 

Призывники с невылеченными заболеваниями в армию также не призываются. Но сюда подойдёт не каждая болезнь. Посмотреть полный список заболеваний можно вот здесь. 

Помните, что прийти и сказать про заболевание недостаточно. Решение об отсрочке принимает военно-врачебная комиссия. Лучше заранее подготовиться и собрать все необходимые документы о своём здоровье.

Отцы малолетних детей: правила призыва

Если у человека на момент призыва есть двое несовершеннолетних детей, его не могут призвать в ряды Вооружённых сил России. Но только до тех пор, пока возраст детей не достигнет 18-ти лет. А вот если дети были усыновлены, то отсрочка такому отцу не полагается.

Отсрочку могут предоставить, даже если второй ребёнок ещё не родился. Условия такие: зарегистрированный брак, один ребёнок и подтверждённая беременность супруги от 22 недель.

Также отсрочку могут предоставить отцу, если у его ребёнка есть инвалидность. При этом, группа может быть любой, а отсрочка предоставляется до того момента, пока сыну или дочке не исполнится три года.

Сотрудники силовых структур 

Если вы работаете в МВД, ФСБ и других силовых структурах, вам полагается отсрочка от армии. Но если вы уволитесь до достижения 27 лет, придётся идти в военкомат.

Также отсрочка от армии полагается депутатам и кандидатам на должности в органы государственной власти и местного самоуправления.

Работники важных для государства предприятий

К этой категории относятся IT-специалисты аккредитованных компаний, сотрудники операторов связи, работники оборонно-промышленного комплекса, зарегистрированного СМИ.

Штрафы за неявку в военкомат

Напомним также, что в Госдуме приняли поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат, а также за несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы или должности.

Госдума приняла поправки о штрафах до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации» и до 400 тысяч рублей «за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учёт».

Штрафом до 30 тысяч рублей также будут наказываться граждане, которые не явились в военкомат по повестке. Штраф до 20 тысяч рублей грозит россиянам, которые не сообщили военкоматам об изменениях в своей жизни: семейном положении, месте жительства, образовании и так далее.

Несообщение о том, что гражданин выехал за пределы РФ на срок более шести месяцев, или вернулся в РФ будет караться штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

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#призыв
#Россия
#отсрочка
#возраст
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Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании
25 июля 2023, 14:40

Фото: istockphoto / eakgrunge

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
«Голосование длится 3 дня. Сначала это была эпидемологическая мера, чтобы растянуть поток избирателей на участки, а потом оказалось, что это просто очень удобно», — сказал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.
Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
«ДЭГ будет применяться в 24 регионах, в 18 из этих регионов — впервые. Конечно, наиболее активное использование ДЭГ по Москве и по Подмосковью. Не все живут там, где они прописаны, не всем хочется доходить до своего избирательного участка, а взять смартфон и нажать несколько кнопочек, это самое простое. Или можно дойти на любой избирательный участок и попросить доступ к компьютеру, на котором можно проголосовать. Нет необходимости ехать в свой район, можно прийти абсолютно на любой избирательный участок и там проголосовать», — рассказал директор Центра политического анализа.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«Голосование становится удобным и это главное. Речь идет о том, что если ты не хочешь терять время — ты его не потеряешь. Я засекал, сколько у меня времени на прошлых выборах занято — это 2,5 минуты», — отметил член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.

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#Андрей Воробьев
#Мособлизбирком
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Депутат Лантратова поддержала идею создания «народного школьного набора»
25 июля 2023, 14:29

Фото: iStock/Ritthichai

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что в стране наблюдается ежегодный рост цен на школьные товары. Об этом пишет RT.
Лантратова отметила, что на данный момент многие семьи испытывают финансовые трудности во время подготовки ребенка к школе.

«Чтобы родители, не влезая в долги, могли купить всё, что может понадобиться их детям в школе», — приводит слова депутата RT.

Напомним, ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. В июле этого года медианная цена школьного набора выросла на семь процентов в сравнении с 2022 годом и составила 13,4 тыс. рублей.

Ветров считает, что большинство семей не обладает финансовыми возможностями для оплаты такого набора, что приводит к росту закредитованности общества.

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#школа
#Россия
#школьные принадлежности
#школьный набор
#стоимость
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Юрист Соловьёв: новая мошенническая схема приводит к безвозвратной потере денег
25 июля 2023, 14:18

Фото: iStock/artoleshko

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что новая мошенническая схема с просмотром товаров работает по принципу многоуровневого маркетинга. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что по этой схеме людям предлагают вложить небольшую сумму, которая будет расти от количества просмотров.

«Естественно, видя, как увеличивается взнос, у человека появляется соблазн вложить в «бизнес» ещё больше денег», — приводит слова юриста RT.

Соловьёв призвал не реагировать на предложения злоумышленников, так как в дальнейшем у них оказывается персональная и финансовая информация о жертве.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники придумали новую уловку для обмана россиян - теперь они обещают по 360 тысяч рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах. Злоумышленники присылают сообщения в мессенджерах с иностранных номеров и просят просмотреть в интернет-магазине товары, обещая вознаграждение в размере 30 тысяч рублей ежедневно.

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#юрист
#мошенники
#данные
#финансы
#товары
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Штраф за переход железной дороги в неположенном месте повысили по инициативе Мособлдумы
25 июля 2023, 14:17

Фото: Минтранс МО

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законодательную инициативу Мособлдумы об ужесточении наказания за переход железнодорожный путей в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
С соответствующей инициативой Мособлдума выступила в прошлом году. Ранее штраф составлял 100 рублей, теперь для Москвы и Московской области, а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области его размер достигнет 1,5 тыс рублей, для остальных регионов – 500 рублей. Штрафовать будут только тогда, когда в радиусе километра есть обустроенный пешеходный переход путей.

Цель принятия закона – снижение несчастных случаев на железной дороге, пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«За пять лет в Московской области более 2 тыс человек пострадали в происшествиях, связанных с железнодорожным транспортом. 1,6 тыс случаев закончились летальным исходом. При этом 70% происшествий на железных дорогах связаны с нарушениями правил перехода. Штраф всего в 100 рублей не останавливал людей от риска», – отметил Брынцалов. 
Вместе с тем, по его словам, важно обеспечить комфортную инфраструктуру, чтобы людям было удобно переходить пути. В этом году в Подмосковье построят пять разноуровневых переходов через железнодорожные пути, в следующем – ещё столько же. Помимо этого, реализуется совместная программа с РЖД по строительству 30 одноуровневых переходов.

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#Игорь Брынцалов
#Мособлдума
#штрафы
#безопасность
#переход
#железная дорога
#Московская область
#Подмосковье
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Глава Чехова Артамонов провел личный прием граждан
25 июля 2023, 14:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с чеховским городским прокурором Виталием Хрипуновым провел личный прием граждан.
«Все вопросы, с которыми жители приходят ко мне на прием, зачастую выходят за рамки стандартных решений. К каждому обращению мы подходим индивидуально и стараемся максимально оказать содействие в решении конкретной проблемы. Вся, полученная сегодня информация, уже передана в профильные структурные подразделения Администрации округа с четкими указаниями и обозначенными сроками решения», — написал Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Осуществить запись на личный прием к главе муниципалитета можно: 

— заполнив соответствующую форму на официальном сайте Администрации городского округа Чехов;
— лично обратившись в Службу по работе с обращениями граждан по адресу: город Чехов, Советская площадь, дом 3, кабинет №2.

Консультацию о записи на прием можно получить по телефону: 8 (496) 726 89 96.

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#Чехов
#Григорий Артамонов
#личный прием
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