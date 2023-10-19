Госдума вводит уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Oleg Elkov
Государственная дума РФ на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Информацию об этом сообщает ТАСС.
Законопроект внесла в Думу в сентябре группа депутатов во главе с председателем комитета палаты по информационной политике Александром Хинштейном в пакете законопроектов, который разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольцев.
Документом предусматривается наказание за распространение недостоверной информации о добровольческих формированиях и за взаимодействие с зарубежными странами по вопросам решения уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.
Согласно данным поправкам, за публикацию фейков о добровольцах-росгвардейцах нарушителям может грозить штраф от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб., исправительные работы от года, принудительные — до трех лет. В случае тяжких последствий максимальное наказание может достигать 15 лет лишения свободы.
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